В Харькове авто снесло палатку с агитатором

Машина на скорости влетела в палатку и проехала еще несколько метров, остановившись лишь у жилого дома.

На Юбилейном проспекте в Харькове вечером во вторник, 16 июля, произошла авария, в результате которой пострадала женщина-агитатор и двое прохожих, сообщает пресс-служба полиции области.

"20-летняя водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку. Автомобиль проехал еще несколько метров и остановился возле жилого дома", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получила женщина-агитатор и двое прохожих. Все трое доставлены в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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Как сообщалось, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. 12 мая в центре Харькова сотни людей вышли на митинг против сноса палатки волонтеров.

В свою очередь, горсовет подавал иск в суд, в котором требовал убрать палатку. 18 мая Харьковский окружной административный суд отказался удовлетворить этот иск, не согласившись с аргументом, что палатка угрожает национальной безопасности.

В ночь на 20 мая в центре Харькове неизвестные подожгли палатку волонтеров.