Итоги 16 июля: обращение Зеленского и языковой закон

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский перед выборами обратился к украинцам; закон об украинском языке вступил в силу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине вступил в силу языковой закон

Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти. Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.

Также применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.

КСУ признал закон о декоммунизации соответствующим Конституции

Конституционный суд признал конституционным закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики“.

Еврокомиссию впервые возглавила женщина

Европейский парламент проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 евродепутата, при минимально необходимых 374. Против - 327, воздержались - 22. Всего в сессионном зале присутствовали 723 евродепутатов.

Зеленский за рулем Tesla рассказал, как надо голосовать

Зеленский за рулем автомобиля Tesla, логотип которого отлично видно на видео, рассказал о мошенниках, которые пытаются попасть в парламент, маскируясь под известный бренд.

По словам Зеленского, сейчас активизировались мошенники, которые незаконно маскируются под политическую партию, “которую он не может рекламировать”.

Минюст Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Отмечается, что Яблонер принял такое решение после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующего доставку украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.