На Донбассе снизилось количество обстрелов

Минувшие сутки в зоне проведения ООС прошли без потерь. Незаконные вооруженные формирования восемь раз открывали огонь.

На Донбассе сутки прошли без потерь Прес-центр штаба ООС / Facebook

В течение минувших суток на Донбассе сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, обстрелы зафиксированы в районе Опытного, Новотроицкого, Верхньоторецого, Красногоровки, Лебединского, Николаевки, Крымского, Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям, - говорится в сообщении.

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По данным разведки 16 июля потерь в рядах противника не зафиксировано.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Николаевки, Широкино и Марьинки.

Напомним, военных в порядке очереди отправят голосовать на обычные участки. Право на конфиденциальность голосования обещают соблюсти.