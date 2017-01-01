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Продолжает штормить: чего ждать от погоды 17 июля

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Сегодня в Украине снова продолжаются дожди и грозы.
Погода 17 июля
Погода 17 июля
meteo.gov.ua

Синоптики обещают солнечную погоду только нескольким регионам. Детальнее рассказали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня уже традиционно за последнюю неделю дожди и грозы. Воздух прогреется всего в пределах +19…+24 градуса по Цельсию.

Аналогичная ситуация на востоке страны. Синоптики прогнозируют дожди на протяжении дня. Вероятны грозы и шквалы. На улице +21…+27 градус по Цельсию.

Южным регионам сегодня обещают облачный день с прояснениями. На термометре +25…+27 градус по Цельсию.

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На севере Украины сегодня дождливый и облачный день. Вероятны грозы и шквальный ветер. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +23 градуса.

В Центральной Украине сегодня облачно и дождливо. На термометре +20…+26 градусов по Цельсию.

В столице сегодня ожидаются осадки в виде дождя. Вероятны грозы и шквалы. Воздух прогреется от +20 до +22 градусов.

Напомним, климатологи дали прогноз погоды до конца лета. Во второй половине июля прогнозируется потепление. В августе в Украину придет жара, но за десять дней до осени снова похолодает.

 

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Теги: погода, лето, синоптики
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