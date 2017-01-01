Зеленский изменил Положение о военной службе

Нововведения касаются, в частности, порядка формирования военных администраций в случае введения военного положения.

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Теперь, в случае введения военного положения, для формирования военных администраций в населенные пункты отправляются военнослужащие с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, подлежащих замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов, и перечнем должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими и правоохранителями в районной, областной военной администрации, утвержденными президентом Украины по представлению главнокомандующего ВСУ.

Командировки военнослужащих в военные администрации с сохранением на военной службе и их отзыв осуществляется приказами начальника Генштаба. О назначении военнослужащих, командированных на должности в военные администрации, эти администрации письменно сообщают в Генштаб ВСУ. В случае необходимости начальник Генштаба может отозвать из военной администрации командированных военнослужащих, сообщив начальнику военной администрации с предоставлением соответствующей замены.

По согласованию с Генштабом командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и вновь направляются в его распоряжение в случае: прекращения или отмены военного положения; завершения выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности; невыполнения военнослужащим обязанностей на занимаемой должности.

Помимо этого, в разделе, где установлены сроки выслуги при возможном "введении военного положения" для младшего и старшего офицерского состава, которые проходят военную службу, данная формулировка заменена на "объявление состояния войны", и сроки выслуги устанавливаются "до дня и времени прекращения состояния войны".

Сообщается, что теперь рост в карьере военного возможен не только с учетом опыта службы, но и "уровня их профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, определенных Министерством обороны Украины". При этом из этого же пункта удалена фраза о том, что "перемещение военнослужащих по службе проводится, как правило, без зачисления в распоряжение соответствующих командиров".

Пункт о том, что после окончания подготовки, переподготовки, повышения квалификации военнослужащие возвращаются в воинские части, которые направили на такую подготовку, дополнена тем, что курсанты после окончания курса подготовки/переподготовки/повышения квалификации назначаются на должности согласно полученной военно-учетной специальности, кроме военнослужащих, которые зачисляются в распоряжение командира военной части А0515 (Главное управление разведки Минобороны Украины).Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский поручил Генштабу усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп.

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