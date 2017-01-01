В Херсоне кандидаты сойдутся на дебатах

Политические дебаты между кандидатами от Оппоблока по 182 округу Василием Фединым и кандидатом от Слуги народа Павлом Павлишем пройдут 17 июля в 19.00 на территории Променад Плаза Гвардейской Дивизии, 22



Напомним, что Василий Федин вызвал Павла Павлиш на политические дебаты: "21 июня состоятся выборы. Херсонцы должны знать кто есть кто. Они сами решат, за кого голосовать. За людей с реальными делами или якобы новые лица. За программу восстановления херсонских заводов, предлагаемую моей командой или новые эксперименты над страной. Я вызываю тебя на дебаты. Будь мужчиной. Не струсь".

Павел Павлиш согласился на встречу.

"Спасибо за принятый вызов. Предлагаю взять за основу правила дебатов, использованные в президентской компании 2019 года, которые прошли на стадионе Олимпийский" - отметил на своей странице в Фейсбуке кандидат Федин.