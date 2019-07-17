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Сенат США принял резолюцию по Украине

Комментариев: 6
В документе, посвященном пятой годовщине Революции Достоинства, перечисляются достижения Украины за последние годы и выражается поддержка перед иностранными угрозами.
Сенат США выразил поддержку Украине
Сенат США выразил поддержку Украине
facebook.com/ukr.embassy.usa

Сенат США единогласным решением принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни. Об этом в среду, 17 июля, сообщила пресс-служба посольства Украины в США на странице в Facebook.

"В резолюции, авторами которой выступили более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, в частности, отмечается, что Сенат США: приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных сил Украины и их совместимости с критериями НАТО", – говорится в сообщении.

Среди прочего в резолюции отмечается, что Вашингтон приветствует успешное проведение свободных и справедливых выборов президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на должность главы государства, а также "ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов".

Подчеркивается, что Вашингтон подтверждает неизменную приверженность правительства США "поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов оружия для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе". Также подтверждается непризнание "незаконных попыток РФ аннексировать Крым".

США приветствует создание автокефальной Православной церкви Украины как "важной вехи в построении Украине собственного будущего, свободного от российского влияния".

Также осуждается продолжающаяся агрессия РФ против Украины и, в частности, "нападение на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинско-российских договоренностей", а также Белый дом настоятельно призывает Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных судов как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года.

В Вашингтоне заверили, что выражают поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащихся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений. США призывает союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ по выполнению ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минским договоренностям.

Кроме того, Вашингтон называет газопровод Северный поток - 2 значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости.

Также сенаторы считают, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних пяти лет должно служить положительным примером для других стран с постсоветского пространства.

Напомним, в честь событий Евромайдана в Украине установлен День достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября.

 

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Теги: США, Украина-США, годовщина, Сенат США, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ira0957    17.07.2019, 10:39
Оценка:  -1
ira0957
"перечисляются достижения Украины за последние годы" - тем не менее, ни одно из "достижений" почему-то не названо. Ограничились общими фразами )
Достижения хде???
nelci    17.07.2019, 10:57
Оценка:  -2
nelci
Достижений много-это укрепление армии против России, желание войти в НАТО и подобный пример для других стран.
Правда все это происходит за счет резкого снижения уровня жизни , но на это им наплевать.
VSHIVANKA    17.07.2019, 10:30
Оценка:  +2
VSHIVANKA
О ДОСТИЖЕНИЯХ МОЖНО БЫ И ПОДРОБНЕЕ.....)))
Fon_Pascha    17.07.2019, 10:15
Оценка:  +6
Fon_Pascha
сначала разбомбили югославию, потом сказали про достижение югославской демократии, порвали страну на части, то же будет и с нами, порвут украину на части
VSHIVANKA    17.07.2019, 10:38
Оценка:  +3
VSHIVANKA
НИКТО ВАС РВАТЬ НЕ БУДЕТ .
РОССИИ ВЫ НЕ НУЖНЫ , А ОСТАЛЬНЫМ ЭТО НЕ ПОЗВОЛЯТ ВАШИ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА....
У ВАС ДРУГАЯ МИССИЯ...
ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ РОССИИ И НЕЗАТУХАЮЩИМ ВОЕННЫМ КОНФЛИКТОМ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ., ЧТОБЫ " ДРУЗЬЯ " ВАШИХ ХОЗЯЕВ НЕ СИЛЬНО РАССЛАБЛЯЛИСЬ....)))
FPN    17.07.2019, 10:09
Оценка:  +6
FPN
ДОСТИЖЕНИЕ - ОБНИЩАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ!!!!
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