Порошенко не явился на допрос в ГБР

Здание оцепили полицейские и нацгвардейцы.

Порошенко не явился в ГБР facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом передает АСПИ с места события.

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Порошенко должен был прибыть в 09:30 и давать показания относительно дела, которое возбудило ГБР по заявлению соратника Януковича Андрея Портнова.

Сам Портнов заявлял, что это дело касается отмывания денег, хищения с госбюджета и офшорных компаний Порошенко.

Здание ГБР оцепили полицейские и нацгвардейцы. Возле ведомства ждали несколько десятков журналистов, между тем Порошенко не явился.

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На своей странице в Facebook он сообщил, что улетел в Страсбург на заседание Европейского парламента.

Напомним, ГБР подтвердило вызов на допрос лично Порошенко. Экс-президента допросят по делу об отмывании средств при купле-продаже "Кузни на Рыбальском" и телеканала "Прямой".