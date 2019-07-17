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Порошенко не явился на допрос в ГБР

Комментариев: 6
Здание оцепили полицейские и нацгвардейцы.
Порошенко не явился в ГБР
Порошенко не явился в ГБР
facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом передает АСПИ с места события.

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Порошенко должен был прибыть в 09:30 и давать показания относительно дела, которое возбудило ГБР по заявлению соратника Януковича Андрея Портнова.

Сам Портнов заявлял, что это дело касается отмывания денег, хищения с госбюджета и офшорных компаний Порошенко.

Здание ГБР оцепили полицейские и нацгвардейцы. Возле ведомства ждали несколько десятков журналистов, между тем Порошенко не явился.

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На своей странице в Facebook он сообщил, что улетел в Страсбург на заседание Европейского парламента.

Напомним, ГБР подтвердило вызов на допрос лично Порошенко. Экс-президента допросят по делу об отмывании средств при купле-продаже "Кузни на Рыбальском" и телеканала "Прямой". 

 

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР
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Комментариев (6)
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T-REX2    17.07.2019, 11:22
Оценка:  0
T-REX2
Для ворюги законы неписаны
Woodbrother    17.07.2019, 11:07
Оценка:  -3
Woodbrother
Выбор главы ведомства на конкурсной основе показал свою ущербность. Выбрали трубу в ГБР а он занялся сплошной политикой и свистит в оркестре Дяди Бени.
QWERTY80    17.07.2019, 10:37
Оценка:  +2
QWERTY80
Как сам Педро ответил. Я занят))
Хулиганка*    17.07.2019, 10:30
Оценка:  +1
Хулиганка*
обосрался?
designandrey65    17.07.2019, 10:13
Оценка:  -1
designandrey65
Уже не вернется?
FPN    17.07.2019, 10:07
Оценка:  +3
FPN
ОН ЕГО СОЗДАЛ, ОН ЕГО И ПОСЛАЛ!!!!
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