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Вакарчук рассказал, когда виделся с Зеленским

Комментариев: 2
По словам политика, он не видел президента более двух лет.
Вакарчук давно не виделся с Зеленским
Вакарчук давно не виделся с Зеленским
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук искренне ответил на вопрос о том, когда в последний раз лично виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью Громадському.

По словам Вакарчука, он не виделся с президентом уже более двух лет. 

Я видел его последний раз года 2-3 назад, - заявил Вакарчук.

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Он также ответил на вопрос журналиста о том, поддерживали ли оба политика какую-то связь на протяжении этих 2-3 лет. Святослав Вакарчук акцентировал на том, что за это время они не общались ни лично, ни по телефону.

Между тем, Вакарчук отметил, что ранее они с Зеленским часто пересекались, ведь начинали свою творческую деятельность примерно в одно и то же время.

Поэтому, безусловно, мы виделись десятки раз. Последний раз мы пересекались по работе. Мы встретились, когда "Кварталу" были нужны авторские права на какую-то из наших песен. Это было очень давно, в прошлой жизни, - добавил Вакарчук.

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Напомним, полиция заявляет, что нашла "очернителя" партии Вакарчука. Правоохранители подозревают в массовой смс-рассылке депутата одного из сельсоветов Львовской области. 

 

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Теги: Вакарчук, Зеленский, встреча, общение
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Комментариев (2)
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Woodbrother    17.07.2019, 11:26
Оценка:  -1
Woodbrother
Как это романтично звучит - человек который последний видел -ЗЕ.
T-REX2    17.07.2019, 11:08
Оценка:  -2
T-REX2
Карпаты уже засадил?Иди собирай урожай(шишки)
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