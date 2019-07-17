Вакарчук рассказал, когда виделся с Зеленским

По словам политика, он не видел президента более двух лет.

Вакарчук давно не виделся с Зеленским facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук искренне ответил на вопрос о том, когда в последний раз лично виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью Громадському.

По словам Вакарчука, он не виделся с президентом уже более двух лет.

Я видел его последний раз года 2-3 назад, - заявил Вакарчук.

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Он также ответил на вопрос журналиста о том, поддерживали ли оба политика какую-то связь на протяжении этих 2-3 лет. Святослав Вакарчук акцентировал на том, что за это время они не общались ни лично, ни по телефону.

Между тем, Вакарчук отметил, что ранее они с Зеленским часто пересекались, ведь начинали свою творческую деятельность примерно в одно и то же время.

Поэтому, безусловно, мы виделись десятки раз. Последний раз мы пересекались по работе. Мы встретились, когда "Кварталу" были нужны авторские права на какую-то из наших песен. Это было очень давно, в прошлой жизни, - добавил Вакарчук.

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Напомним, полиция заявляет, что нашла "очернителя" партии Вакарчука. Правоохранители подозревают в массовой смс-рассылке депутата одного из сельсоветов Львовской области.