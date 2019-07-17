Адвокаты объяснили ГБР, что у Порошенко - выборы
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Адвокаты Петра Порошенко сообщили ГБР, что экс-президент может явиться на допрос только после 21 июля. Об этом сообщается в документе, который распространила УП.
Согласно ему, АО “Головань и Партнеры“, защищающее интересы Петра Порошенко, уведомило, что он активно задействован в предвыборной кампании, и у него очень много поездок.
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В связи с этим, как пояснили адвокаты, Порошенко сможет явиться на допрос только после 21 июля, когда пройдут выборы в Верховную Раду. Адвокаты в письме ГБР просят учесть это при вызове экс-президента на допросы.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГБР.
Это как? Значит до 21 может, а после 21 не может.