Адвокаты объяснили ГБР, что у Порошенко - выборы

Экс-президент сможет явиться на допрос только после 21 июля.

Читай также: Смешко подрался с Добродомовым на съемках ток-шоу

Адвокаты Петра Порошенко сообщили ГБР, что экс-президент может явиться на допрос только после 21 июля. Об этом сообщается в документе, который распространила УП.

Согласно ему, АО “Головань и Партнеры“, защищающее интересы Петра Порошенко, уведомило, что он активно задействован в предвыборной кампании, и у него очень много поездок.

Читай также: Поклонники Шария пытались сорвать выступление Порошенко в Житомире

В связи с этим, как пояснили адвокаты, Порошенко сможет явиться на допрос только после 21 июля, когда пройдут выборы в Верховную Раду. Адвокаты в письме ГБР просят учесть это при вызове экс-президента на допросы.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГБР.