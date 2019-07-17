Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Адвокаты объяснили ГБР, что у Порошенко - выборы

Комментариев: 6
Экс-президент сможет явиться на допрос только после 21 июля.
Порошенко не придет на допрос из-за выбоов
Порошенко не придет на допрос из-за выбоов
president.gov.ua

Читай также: Смешко подрался с Добродомовым на съемках ток-шоу

Адвокаты Петра Порошенко сообщили ГБР, что экс-президент может явиться на допрос только после 21 июля. Об этом сообщается в документе, который распространила УП.

Согласно ему, АО “Головань и Партнеры“, защищающее интересы Петра Порошенко, уведомило, что он активно задействован в предвыборной кампании, и у него очень много поездок.

Читай также: Поклонники Шария пытались сорвать выступление Порошенко в Житомире

В связи с этим, как пояснили адвокаты, Порошенко сможет явиться на допрос только после 21 июля, когда пройдут выборы в Верховную Раду. Адвокаты в письме ГБР просят учесть это при вызове экс-президента на допросы.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГБР.

 

Поделись:
Теги: Порошенко, выборы, ГБР, адвокаты, документ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    17.07.2019, 11:12
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Писатели БМ, не могу понять: "... что экс президент Не может явиться на допростолько после 21 июля..."
Это как? Значит до 21 может, а после 21 не может.
Коляка    17.07.2019, 11:15
Оценка:  -1
Коляка
видимо 21 сбежит)))
П    17.07.2019, 11:06
Оценка:  +2
П
Получит повестку на первом заседании ВР.
T-REX2    17.07.2019, 11:00
Оценка:  0
T-REX2
железная отмазка
nelci    17.07.2019, 10:52
Оценка:  +3
nelci
Конечно, после 21 он надеется получить иммунитет от рассмотрения преступлений по существу...
designandrey65    17.07.2019, 10:54
Оценка:  +2
designandrey65
Если не пройдут то и не вернется....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь