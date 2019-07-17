При ДТП в Николаевской области погиб мужчина и двое его детей

Мать погибших детей в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.

Семья на легковушке столкнулась с пассажирским автобусом mk.dsns.gov.ua

Ночью 17 июля в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб мужчина и двое его малолетних детей. Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.

"По прибытию дежурным караулом выяснилось, что в результате лобового столкновения автомобиля Citroen Berlingo и пассажирского автобуса Neoplan ВХ на месте происшествия от полученных травм погиб водитель первого, 1984 г.р. Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тело мужчины, которого зажало искореженными элементами транспортного средства", - говорится в сообщении.

Двух детей и женщину, которые находились в легковушке, еще до прибытия спасателей госпитализировали в лечебное учреждение. "От полученных травм мальчик, 2007 г.р. и девочка, 2014 г.р. умерли. Мать 1983 г.р. в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы", - сообщили спасатели.

Среди 30 пассажиров и двух водителей автобуса сообщением Железный Порт-Шепетовка пострадавших и погибших нет.

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