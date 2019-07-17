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При ДТП в Николаевской области погиб мужчина и двое его детей

Комментариев: 1
Мать погибших детей в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.
Семья на легковушке столкнулась с пассажирским автобусом
Семья на легковушке столкнулась с пассажирским автобусом
mk.dsns.gov.ua

Ночью 17 июля в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб мужчина и двое его малолетних детей. Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.

"По прибытию дежурным караулом выяснилось, что в результате лобового столкновения автомобиля Citroen Berlingo и пассажирского автобуса Neoplan ВХ на месте происшествия от полученных травм погиб водитель первого, 1984 г.р. Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тело мужчины, которого зажало искореженными элементами транспортного средства", - говорится в сообщении.

Двух детей и женщину, которые находились в легковушке, еще до прибытия спасателей госпитализировали в лечебное учреждение. "От полученных травм мальчик, 2007 г.р. и девочка, 2014 г.р. умерли. Мать 1983 г.р. в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы", - сообщили спасатели.

Среди 30 пассажиров и двух водителей автобуса сообщением Железный Порт-Шепетовка пострадавших и погибших нет.

Ранее в сети появилось видео смертельной аварии на Московском проспекте в Харькове. 

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Теги: ДТП, дети, смерть, Николаевская область, автобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dimasvetik    17.07.2019, 10:48
Оценка:  +2
dimasvetik
це капець.. Бедная женщина ... сочувствую...
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