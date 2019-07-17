Россиянин продавал украинцев в рабство

Полиция разоблачила тайную группировку.

Гражданин России организовал в Украине сеть “реабилитационных центров”, в стенах которых эксплуатировали украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Людей продавали в рабство facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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Мужчина организовал в нескольких регионах страны притоны под видом реабилитационных центров, в котором насильно удерживал неблагополучных людей, которые были без определенного места жительства, имели проблемы с алкоголем и наркотиками.

Бездомные, лица, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками, в этих “центрах“ были почти рабами, ибо их “продавали“ для тяжелого труда на различные объекты Киева, в частности в пекарни и на другие производства, - сообщил Аброськин.

Злоумышленник удерживал несколько десятков человек facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, полиция заявила об освобождении около сотни людей из рабства. В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой пресекла деятельность трех фальшивых “реабилитационных центров“.