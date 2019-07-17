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Россиянин продавал украинцев в рабство

Комментариев: 5
Полиция разоблачила тайную группировку.
Россиянин организовал сеть "центров"
Россиянин организовал сеть "центров"
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Гражданин России организовал в Украине сеть “реабилитационных центров”, в стенах которых эксплуатировали украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Людей продавали в рабство
Людей продавали в рабство
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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Мужчина организовал в нескольких регионах страны притоны под видом реабилитационных центров, в котором насильно удерживал неблагополучных людей, которые были без определенного места жительства, имели проблемы с алкоголем и наркотиками.

Бездомные, лица, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками, в этих “центрах“ были почти рабами, ибо их “продавали“ для тяжелого труда на различные объекты Киева, в частности в пекарни и на другие производства, - сообщил Аброськин.

Злоумышленник удерживал несколько десятков человек
Злоумышленник удерживал несколько десятков человек
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, полиция заявила об освобождении около сотни людей из рабства. В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой пресекла деятельность трех фальшивых “реабилитационных центров“. 

 

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Теги: реабилитационный центр, россиянин, рабство, Аброськин
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Комментариев (5)
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r-efr    17.07.2019, 12:58
Оценка:  0
r-efr
Может они не против были быть рабами.
Шкиряк_и_Зорян    17.07.2019, 12:27
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
А вот там на снимках, лежащие с руками за головой люди - это тот самый россиянин, о котором кричит заголовок? Один и тот же?
Coюзник    17.07.2019, 12:20
Оценка:  0
Coюзник
Если судить по этим фоткам ... то у людей приличное (чистое) место жительства ... работа ...
Coюзник    17.07.2019, 12:21
Оценка:  +1
Coюзник
а дальше что ... снова улица? алкоголь и наркотики ... закрыть очень легко, а кто займется реабилитацией этих людей???
Rico21    17.07.2019, 12:14
Оценка:  +2
Rico21
Люди что то ели, не бухали и не кололись, а теперь их ждет свобода.
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