ГПУ ждет Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича
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Генпрокуратура вызвала на допрос Михаила Добкина. Нардеп от “Оппозиционного блока вызван по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича, передает пресс-служба ГПУ.
Дата допроса - 25 июля 2019 года в 11:00, уточняется в повестке. Добкину необходимо явиться в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, кабинет 211.
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Народного депутата планируют допросить в качестве свидетеля в вышеназванном уголовном производстве.
Напомним, ранее в ГБР заверили, что не планируют пересажать всех чиновников.
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