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ГПУ ждет Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича

Комментариев: 2
Генпрокуратура допросит народного депутата в качестве свидетеля.
Добкина ждут на допросе в ГПУ
Добкина ждут на допросе в ГПУ
Facebook Михаила Добкина

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Генпрокуратура вызвала на допрос Михаила Добкина. Нардеп от “Оппозиционного блока вызван по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича, передает пресс-служба ГПУ.

Дата допроса - 25 июля 2019 года в 11:00, уточняется в повестке. Добкину необходимо явиться в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, кабинет 211.

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Народного депутата планируют допросить в качестве свидетеля в вышеназванном  уголовном производстве.

Напомним, ранее в ГБР заверили, что не планируют пересажать всех чиновников.

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Теги: ГПУ, Добкин, допрос, Янукович, побег, покушение
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Комментариев (2)
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Снукер    17.07.2019, 13:33
Оценка:  0
Снукер
Покушение - это когда яйцом бросили?
Lyonya-Space    17.07.2019, 12:15
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Ему текст по дэбильному ещё не успели написать.
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