ГПУ ждет Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича

Генпрокуратура допросит народного депутата в качестве свидетеля.

Добкина ждут на допросе в ГПУ Facebook Михаила Добкина

Читай также: КСУ признал закон о декоммунизации соответствующим Конституции

Генпрокуратура вызвала на допрос Михаила Добкина. Нардеп от “Оппозиционного блока вызван по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича, передает пресс-служба ГПУ.

Дата допроса - 25 июля 2019 года в 11:00, уточняется в повестке. Добкину необходимо явиться в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, кабинет 211.

Читай также: По одному из дел Майдана ГПУ завершила следствие

Народного депутата планируют допросить в качестве свидетеля в вышеназванном уголовном производстве.

Напомним, ранее в ГБР заверили, что не планируют пересажать всех чиновников.