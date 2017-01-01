Труба рассказал о количестве дел на вип-чиновников
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Госбюро расследований расследует 11 уголовных дел в отношении чиновников. Об этом сообщил во время брифинга директор ведомства Роман Труба, сообщает Укринформ.
“По состоянию на сегодня Госбюро расследований расследует 11 уголовных производств по заявлениям различных граждан о возможных неправомерных действиях высших должностных лиц нашего государства“, - отметил он.
“Это производство от возможной легализации доходов, полученных преступным путем, к возможному вмешательству в деятельность судей“, - сказал он.
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Труба добавил, что в среду на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования дела о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода “Кузница на Рыбацком“ был вызван экс-президент Петр Порошенко, но он не появился.
“В этом уголовном производстве до сих пор уже проведены допросы, в том числе допрос свидетеля Сергея Тигипко, проведены другие допросы свидетелей, а также выемки документов“, - отметил директор ГБР.
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Чиновник добавил, что в рамках расследования этого дела никому не было объявлено о подозрении. “Все участники уголовного судопроизводства находятся в равных условиях“, - сказал он.
По словам Трубы, Порошенко должен быть заинтересован в предоставлении своих показаний, чтобы “следствие было беспристрастное и полное“. В дальнейшем, отметил директор, ГБР повторно вызовет Порошенко на допрос.
Напомним, ранее в ГБР заверили, что не планируют пересажать всех чиновников.
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