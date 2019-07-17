ГБР может силой доставить Порошенко на допрос
Роман Труба прокомментировал неявку пятого президента Украины на допрос в ГБР.
Государственное бюро расследований может силой доставить Петра Порошенко на допрос, если он не явится добровольно.
Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на брифинге, пишут Украинские Новости.
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“Если нет (если он не будет являться), то будут применены все законные меры для его доставки в ГБР“,- сказал он.
По его словам, в том числе, и возможен силовой привод.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГБР.
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