ГБР может силой доставить Порошенко на допрос

Роман Труба прокомментировал неявку пятого президента Украины на допрос в ГБР.

Государственное бюро расследований может силой доставить Петра Порошенко на допрос, если он не явится добровольно.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на брифинге, пишут Украинские Новости.

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“Если нет (если он не будет являться), то будут применены все законные меры для его доставки в ГБР“,- сказал он.

По его словам, в том числе, и возможен силовой привод.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГБР.

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