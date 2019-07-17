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ГБР может силой доставить Порошенко на допрос

Комментариев: 7
Роман Труба прокомментировал неявку пятого президента Украины на допрос в ГБР.
Пятый президент Украины Петр Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко
Twitter/@poroshenko

Государственное бюро расследований может силой доставить Петра Порошенко на допрос, если он не явится добровольно.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на брифинге, пишут Украинские Новости.

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“Если нет (если он не будет являться), то будут применены все законные меры для его доставки в ГБР“,- сказал он.

По его словам, в том числе, и возможен силовой привод.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГБР.

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Теги: Петр Порошенко, Роман Труба, ГБР, допрос
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    17.07.2019, 13:31
Оценка:  0
fkrfyfan
Да сразу в камеру хряка!
Бигсэм    17.07.2019, 13:29
Оценка:  0
Бигсэм
Будем ждать.
Woodbrother    17.07.2019, 13:11
Оценка:  -4
Woodbrother
Бойко силой доставить на доброс не в состоянии януковича не в состоянии колесникова не в состоянии. Они трубе свистульку обломают. К Свинарчуку даже сходить не смогли. Нашло ГБР себе объект для предвыборной показухи. Гадкое зрелище.
ЗаУкраину    17.07.2019, 12:59
Оценка:  +2
ЗаУкраину
С ошейником, и на цепи эту собаку. Его аблокаты, вишь ли заявляют что оно занято выборами, у него нет времени, и может быть придет в гбр после 21 числа...
Rico21    17.07.2019, 12:57
Оценка:  +3
Rico21
Я бы посмотрел такое шоу!
ИИИИИИИИИИ    17.07.2019, 13:19
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Все посмотрят с удовольствием))
T-REX2    17.07.2019, 12:34
Оценка:  +4
T-REX2
За хобот и в стойло
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