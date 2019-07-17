У Зеленского объяснили, зачем собирают Раду 18 июля

Офис президента требует от парламента принять несколько важных решений.

Президент Украины Владимир Зеленский требует собрать парламент 18 июля для того, чтоб принять несколько неотложных решений. Об этом сообщил заместитель главы ОП Руслан Рябошапка на брифинге, передает Громадське.

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Представитель ОП сообщил, что парламент должен организоваться и принять несколько неотложных решений. Рябошапка имел в виду принятие законодательства, которое позволит работать эффективно Высшем антикоррупционному суду, вернуть закон о незаконном обогащении.

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Рябошапка также отметил, что парламентарии должны внести правки в закон о евробляхах, иначе с 24 августа к тем гражданам, которые не смогли вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах - будут применены штрафные санкции.

Если этого не будет сделано, то антикоррупционные инициативы в первую очередь будут приняты новым парламентом, а что касается штрафных санкций по нерастаможиванию авто с иностранной регистрацией - нам придется срочно созвать совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры и представителями общественных объединений и искать другие механизмы , но закон таких механизмов пока не предусматривает. То есть, это может привести к конфликтам на дорогах, когда полиция начнет применить санкции и изымать авто, - отметил Рябошапка.

Напомним, у Зеленского требуют от Парубия снова собрать Раду 8 созыва. Офис президента требует от парламента, который уже закончил свою работу, снова собраться и принять ряд законов.