Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Зеленского объяснили, зачем собирают Раду 18 июля

Комментариев: 4
Офис президента требует от парламента принять несколько важных решений.
Рябошапка рассказал, зачем собирают Раду
Рябошапка рассказал, зачем собирают Раду
скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский требует собрать парламент 18 июля для того, чтоб принять несколько неотложных решений. Об этом сообщил заместитель главы ОП Руслан Рябошапка на брифинге, передает Громадське.

Читай также: В Раде появятся сенсорные кнопки, - Парубий

Представитель ОП сообщил, что парламент должен организоваться и принять несколько неотложных решений. Рябошапка имел в виду принятие законодательства, которое позволит работать эффективно Высшем антикоррупционному суду, вернуть закон о незаконном обогащении. 

Читай также: Проходные партии обещают больше реформ, чем действующая Рада - СМИ

Рябошапка также отметил, что парламентарии должны внести правки в закон о евробляхах, иначе с 24 августа к тем гражданам, которые не смогли вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах - будут применены штрафные санкции.

Если этого не будет сделано, то антикоррупционные инициативы в первую очередь будут приняты новым парламентом, а что касается штрафных санкций по нерастаможиванию авто с иностранной регистрацией - нам придется срочно созвать совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры и представителями общественных объединений и искать другие механизмы , но закон таких механизмов пока не предусматривает. То есть, это может привести к конфликтам на дорогах, когда полиция начнет применить санкции и изымать авто, - отметил Рябошапка.

Напомним, у Зеленского требуют от Парубия снова собрать Раду 8 созыва. Офис президента требует от парламента, который уже закончил свою работу, снова собраться и принять ряд законов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Рада, Рябошапка, Зеленский, парламент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    17.07.2019, 13:26
Оценка:  0
fkrfyfan
Да никто уже ничего собирать. Они или уже на морях или все в выборах. Соберёшь новую раду и будете принимать, а эта рада уже мёртвая
ВыВсеВрети    17.07.2019, 13:20
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
затем легко ответить, законы не приняты!...))))))
chytan    17.07.2019, 13:05
Оценка:  +1
chytan
Брехня !!! Весь зеленский - это фейк !!!
Хитрый-Лис    17.07.2019, 13:29
Оценка:  0
Хитрый-Лис
жАбка давит? Да?
Сливной_Бачок    17.07.2019, 12:56
Оценка:  +2
Сливной_Бачок
Во, дибилы. Знают, что нельзая созвать, а все равно лезут со своим сраным популизмом. Чего сопля не подписывает уже принятые законы?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь