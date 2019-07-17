Абромавичус о Кабмине: Имеем "лебедя, рака и щуку"
Глава Наблюдательного совета в Укроборонпроме Айварас Абромавичус раскритиковал работу нынешнего Кабмина и имена возможных кандидатов на должность премьер-министра.
Об этом Абромавичус рассказал в интервью LIGA.net.
По словам Абромавичуса премьер должен “сплочать“ команду и поддерживать ее.
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“Премьер - это командный игрок, он должен создать из правительства сплоченную команду. Этого, к сожалению, в сегодняшнем Кабмине нет. Он формировался по квотному принципу, в результате имеем “лебедя, рака и щуку“. Так не должно быть“, - заявил он.
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Возможных кандидатов на пост премьер-министра Абромавичус назвал назвал “очень достойной группой людей“.
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По мнению главы набсовета, новый премьер-министр должен начать свою деятельность с решения кадровых вопросов.
Ими будут: кадровые вопросы, упрощение процесса принятия решений в Кабмине и реформирование структур, влияющих на экономическую ситуацию в стране – подчеркнул Абромавичус
Ранее сообщалось, что Абромавичуса могут назначить в набсовет “Укроборонпрома“ со ссылкой на источники СМИ.
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Это такой квартет, как в басне Крылова "Квартет":
Однажды лебедь, рак и щука
Задумали сыграть квартет;
Поставили мартышку раком -
Eбyт, eбyт - а толку нет!