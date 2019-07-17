Украинцам не советуют ездить в Крым впервые после аннексии
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В последнее время ежедневно админграницу с аннексированной территорией АРК пересекает от 8 до 10 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Для сравнения, в зимне-весеннее время эта цифра - в два раза меньше, отметил он. “Из интересного - согласно проведенному анализу-опросу жителей аннексированного Крыма, большая часть уходит от ответа о нарушениях прав человека со стороны оккупационных властей“, - отметил он.
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“Сотрудники ФСБ и пограничной службы РФ очень тщательно проверяют тех граждан Украины, которые имеют регистрацию на материковой части Украины и впервые пересекают линию разграничения“, - добавил Аброськин.
“Проверки продолжаются не менее часа и большую часть таких граждан доставляют в Джанкой, Армянск или Симферополь, где проводятся долговременные допросы“, - предупредил он.
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“Поэтому гражданам Украины, которые приняли решение впервые с момента оккупации выехать на отдых в Крым, нужно очень хорошо задуматься“, - подчеркнул Аброськин.
Напомним, ранее Украину возмутила статья в американской газете о “российском Крыме“.
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