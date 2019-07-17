Украинским морякам продлили арест до конца октября

Суд РФ принял очередное решение касательно пленных украинских моряков.

Пленных моряков оставили под арестом до конца октября EPA/UPG

Суд РФ принял решение о продлении ареста украинским морякам, которых незаконно задержали при прохождении Керченского пролива. Об этом передает Страна из зала заседаний.

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Согласно постановлению суда, украинские моряки будут находится под арестов до 24 октября. Суд удовлетворил ходатайство ФСБ, которая просила продления ареста. Адвокаты подсудимых получили 24 дня для рассмотрения материалов дела.

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По мнению юристов, по существу дело начнут рассматривать ближе к концу августа. По прогнозу адвокатов, в случае, если рассмотрение будет идти очень плотно, вердикт будет в ноябре.

Напомним, в ОП надеются на возвращение моряков в “ближайшее время”. Представитель Офиса президента сделали заявление касательно украинских моряков.