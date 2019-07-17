У Зе предупредили о проблемах с "евробляхами" в случае отказа ВР собраться

Штрафы и конфискация незарегистрированных авто могут вызвать серьезные конфликты, предупреждают в ОП.

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Если Верховная Рада не соберется на внеочередное заседание в четверг, первоочередные антикоррупционные инициативы будут приняты уже в новом парламенте. Об этом сообщил замглавы ОП Руслан Рябошапка, передает УНН.

При этом относительно автомобилей с европейской регистрацией могут возникнуть конфликты. “Наш первоочередной план и первоочередное видение - это то, что парламент должен собраться и принять эти законопроекты, их три“, - отметил он.

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“Если этого не будет сделано, очевидно, что первоочередные антикоррупционные инициативы будут приняты уже в новом парламенте“, - сказал Рябошапка. А вот вопрос по нерастаможенным авто несколько сложнее.

“Что касается штрафных санкций в отношении нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, нам придется созвать экстренное совещание с коллегами из МВД и Нацполиции и Мининфраструктуры и представителями общественных объединений, и искать другие механизмы“, - пояснил он.

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“Но закон пока таких механизмов не предусматривает. Это может привести к серьезным конфликтам, когда полиция начнет применять санкции, изымать автомобили, а таких - около 800 тысяч в стране“, - добавил Рябошапка.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет созвать внеочередное заседание ВР 18 июля.