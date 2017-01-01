Под Киевом мужчина упал, спускаясь из окна квартиры на простынях
Сегодня, 17 июля, в городе Вишневое под Киевом мужчина спускался из окна многоэтажки на простынях. В результате экстремального поступка он упал и получил серьезные травмы. Об этом сообщают в Facebook-сообществе Киев Оперативный.
Читай также: В Киеве у безработного из авто похитили рюкзак с 40 тысячами
Для того, чтоб выбраться из квартиры мужчина связал несколько простыней и начал спускаться. Надо сказать, что осуществить задуманное у него вышло, но в последний момент он упал, получив серьезные травмы.
Причин поступка полицейские пока не установили. Пострадавшего любителя экстремальных развлечений увезли на скорой помощи.
Ж/К "Акварели" в Вишневом. Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализированы врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители, - сообщил автор публикации.
Читай также: В Киеве на Контрактовой площади "запенился" фонтан
Напомним, в Киеве на Подоле неадекватный мужчина бросался под автомобили. Видео инцидента появилось в СМИ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.