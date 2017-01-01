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Под Киевом мужчина упал, спускаясь из окна квартиры на простынях

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Находчивого мужчину увезли на скорой.
Мужчина спускался с 5 этажа
Мужчина спускался с 5 этажа
facebook.com/KyivOperativ

Сегодня, 17 июля, в городе Вишневое под Киевом мужчина спускался из окна многоэтажки на простынях. В результате экстремального поступка он упал и получил серьезные травмы. Об этом сообщают в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

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Для того, чтоб выбраться из квартиры мужчина связал несколько простыней и начал спускаться. Надо сказать, что осуществить задуманное у него вышло, но в последний момент он упал, получив серьезные травмы.

Причин поступка полицейские пока не установили. Пострадавшего любителя экстремальных развлечений увезли на скорой помощи.

Ж/К "Акварели" в Вишневом. Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализированы врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители, - сообщил автор публикации.

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Напомним, в Киеве на Подоле неадекватный мужчина бросался под автомобили. Видео инцидента появилось в СМИ. 

 

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Теги: Вишневое, простыня, окно, мужчина, несчастный случай
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