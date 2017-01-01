"Мое влияние никуда не денется" - Коломойский

Олигарх уверен, что 1+1 у него уж точно не отберут.

Коломойский уверен, что его влияние останется с ним УНИАН

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Олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью Financial Times, что его влияние “никуда не денется“, поскольку телеканал 1 + 1 остается в его собственности. Об этом сообщает НВ.

Он заявил, что ПриватБанк национализировали “по распоряжению МВФ и Всемирного банка“. “Я не думаю, что такое произойдет с телеканалом. Так что мое влияние никуда не денется“, - отметил Коломойский.

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Олигарх считает, что победа Зеленского на президентских выборах “восстановит право на справедливость и справедливый суд“. По его мнению, Зеленский не будет “слушать советы Запада о том, кого сажать в тюрьму, кого грабить и у кого экспроприировать“.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выплатит Коломойскому и его партнерам 12,5 млн долларов.