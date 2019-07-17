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Кажется, Зеленскому улыбается судьба, - Коломойский

Комментариев: 4
Олигарх отрицает то, что оказывал влияние на украинского президента.
Коломойский сделал заявление касательно Зеленского
Коломойский сделал заявление касательно Зеленского
depositphotos.com

Известный олигарх Игорь Коломойский отрицает прямую связь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил, что не оказывал на него влияние в ходе предвыборной кампании. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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Коломойский отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, поддерживает ли сегодня олигарх тесную связь с Зеленским. Бизнесмен сказал, что “кажется, Зеленскому улыбается судьба”.

Олигарх отметил, что многие даже близкие друзья связывают их с Зеленским, а также рассказал забавные истории из своей жизни.

Люди приезжают ко мне в Израиль повидаться и говорят: “Поздравляем! Классная работа!“ Я возражаю: “С чем поздравляете? Мой день рождения в феврале“. Они отвечают: “Кому нужен день рождения, если у тебя есть целый президент”, - рассказал Коломойский.

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Напомним, Коломойский рассказал о конфликте с Порошенко из-за шутки “Квартала”. В результате конфликта Порошенко снял соратника Коломойского с должности.

 

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Теги: Зеленский, Коломойский, связь, олигарх
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Комментариев (4)
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entranceandexit    17.07.2019, 15:17
Оценка:  0
entranceandexit
“кажется, Зеленскому улыбается судьба. главное .чтобы ему самому так не казалось.....
chytan    17.07.2019, 14:58
Оценка:  -1
chytan
Шестой през - шестерка !!!
Брюква_и_Клюква    17.07.2019, 14:24
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Судьба, как известно, переменчива! Сегодня ты на коне - завтра под конем!
direktor_b    17.07.2019, 14:05
Оценка:  +6
direktor_b
Все поздравляют,целый президент в шестерках имеется)))
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