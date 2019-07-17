Кажется, Зеленскому улыбается судьба, - Коломойский

Олигарх отрицает то, что оказывал влияние на украинского президента.

Известный олигарх Игорь Коломойский отрицает прямую связь с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил, что не оказывал на него влияние в ходе предвыборной кампании. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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Коломойский отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, поддерживает ли сегодня олигарх тесную связь с Зеленским. Бизнесмен сказал, что “кажется, Зеленскому улыбается судьба”.

Олигарх отметил, что многие даже близкие друзья связывают их с Зеленским, а также рассказал забавные истории из своей жизни.

Люди приезжают ко мне в Израиль повидаться и говорят: “Поздравляем! Классная работа!“ Я возражаю: “С чем поздравляете? Мой день рождения в феврале“. Они отвечают: “Кому нужен день рождения, если у тебя есть целый президент”, - рассказал Коломойский.

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Напомним, Коломойский рассказал о конфликте с Порошенко из-за шутки “Квартала”. В результате конфликта Порошенко снял соратника Коломойского с должности.