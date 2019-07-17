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Зеленский хочет создать Совет по защите свободы слова

Комментариев: 3
В ведомстве будут работать специалисты с медиаправа.
Зеленский хочет защитить свободу слова
Зеленский хочет защитить свободу слова
facebook.com/zelenskiy95

Офис президента инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба президента.

Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно, - заявил Тимошенко.

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Представитель Зеленского также отметил, что в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. После того, как редакции определятся, они смогут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности по адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua

В ОП сообщили, что ведомство будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов - защита права журналистов на профессию. Для этого в Совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

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Каждому главе ОГА рекомендуют создать региональные Советы по защите свободы слова.

Напомним, у Зеленского объяснили, зачем собирают Раду 18 июля. Офис президента требует от парламента принять несколько важных решений. 

 

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Теги: Тимошенко, Зеленский, журналисты, совет свободы слова
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Комментариев (3)
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entranceandexit    17.07.2019, 15:21
Оценка:  -1
entranceandexit
" эта защита" уже сегодня видна невооружённым глазом! не заигрывайте со злом ибо оно и вас не пощадит)!
fkrfyfan    17.07.2019, 15:06
Оценка:  +1
fkrfyfan
Лучше закрой совет в котором работает герасемьюк
Котофунтик    17.07.2019, 15:01
Оценка:  +1
Котофунтик
Ты же предупредил,что после выборов позакрываешь неугодные каналы)))
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