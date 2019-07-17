Зеленский хочет создать Совет по защите свободы слова
Офис президента инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба президента.
Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно, - заявил Тимошенко.
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Представитель Зеленского также отметил, что в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. После того, как редакции определятся, они смогут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности по адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua
В ОП сообщили, что ведомство будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов - защита права журналистов на профессию. Для этого в Совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.
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Каждому главе ОГА рекомендуют создать региональные Советы по защите свободы слова.
Напомним, у Зеленского объяснили, зачем собирают Раду 18 июля. Офис президента требует от парламента принять несколько важных решений.
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