Зеленский хочет создать Совет по защите свободы слова

В ведомстве будут работать специалисты с медиаправа.

Офис президента инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба президента.

Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно, - заявил Тимошенко.

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Представитель Зеленского также отметил, что в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. После того, как редакции определятся, они смогут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности по адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua

В ОП сообщили, что ведомство будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов - защита права журналистов на профессию. Для этого в Совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

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Каждому главе ОГА рекомендуют создать региональные Советы по защите свободы слова.

Напомним, у Зеленского объяснили, зачем собирают Раду 18 июля. Офис президента требует от парламента принять несколько важных решений.