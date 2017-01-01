В Херсонской области мужчину с ребенком унесло в открытом море

Полицейские спасли мужчину с ребенком.

В Херсонской области мужчина с маленьким ребенком оказался в открытом море. К счастью, их спасли, передают в департаменте коммуникации Нацполиции.

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Правоохранители Херсонской области начали отработку побережья Черного и Азовского морей 13 июля. Благодаря слаженной работе правоохранителей удалось спасти и благополучно доставить на берег мужчину с ребенком, которые застряли в открытом море.

Приданные силы из других регионов уже сейчас показали необходимость и важность таких мероприятий. В море возле города Геническ на значительном расстоянии от берега водные полицейские спасли мужчину и ребенка, которые не рассчитали свои силы и не могли самостоятельно добраться до побережья, - рассказал начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции Сергей Науменко.

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Напомним, на запорожском курорте женщину на матрасе унесло в открытое море. К счастью, спасатели успели предотвратить необратимые последствия.