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У Зеленского рассказали, как сократят Кабмин

Комментариев: 2
Планируется сократить количество вице-премьеров "без портфелей", которые не возглавляют министерства.
У Зеленского объяснили, как будут сокращать Кабмин
У Зеленского объяснили, как будут сокращать Кабмин
president.gov.ua

В Офисе президента планируют сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

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Рябошапка заявил, что также планируется сократить количество вице-премьеров  "без портфелей", которые не возглавляют министерства.

Речь также идет о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления министерств, - заявил Рябошапка.

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В команде Зеленского считают, что административную реформу надо проводить, но при условии, что она должна исходить не из тех принципов, когда какой-то государственный орган исполнительной власти создают под конкретного человека.

Не нужно под человека создавать какой-то орган. Если есть определенные государственнические функции, мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной органы могут обеспечить их выполнение, – сказал Рябошопка.

По словам представителя Зеленского, в случае, если они не являются необходимыми для страны или общества, тогда и функций как таковых не должно существовать.

Государство не должно вмешиваться в деятельность предпринимателей или граждан, поэтому и такого органа тоже не будет существовать, - заявил Рябошапка.

Напомним, у Зеленского хотят ликвидировать одно из министерств. Команда президента заявила о ликвидации одного из министерств. 

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Теги: реформа, министерство, вице-премьер-министр, сокращение, Офис президента
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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорян    17.07.2019, 15:26
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Только массовые расстрелы чиновников могут выправить положение! В России тоже!
fkrfyfan    17.07.2019, 15:17
Оценка:  0
fkrfyfan
По моему я эту песню уже слышал не от одного президента. Ну-ну
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