Уже 13 украинским морякам продлили арест в Москве

Моряки останутся в российском СИЗО почти до конца октября.

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Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца до 24 октября представителю СБУ Василию Сороке и шести украинским морякам Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе, Виктору Беспальченко, пишет Громадське.

Как сообщил российский волонтер Константин Котов из зала суда, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных.

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Моряки не отвечали на вопросы судьи, не касались их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными.

Кроме того, в ходе заседания адвокаты заявили ходатайство о приобщении к материалам дела приказа Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении моряков и судов. Но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Напомним, 15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными. Ранее еще шести украинским морякам продлили арест до конца октября.