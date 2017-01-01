Экс-командир Азова вышел в лидеры на Оболони

Представителем Оболони в Раде может стать командир Азова Максим Жорин.

По результатам социологических исследований, проведенных ОО «Национальный Мониторинг», на 217 округе в Оболонском районе лидирует бывший командир полка “Азов“ Максим Жорин. С небольшим отрывом он опережает своих основных конкурентов - кандидатку от партии “Европейская Солидарность“ Людмилу Костенко и представительницу “Слуги народа“ Марьяну Безуглую.

Об этом сообщает Комсомольская Правда.

Как показали результаты опроса, самовыдвиженец Максим Жорин набирает 24,4% голосов избирателей в Оболонском районе. На второе место пока выходит Людмила Костенко с 21,4%. За ней с небольшой разницей идет Марьяна Безуглая (20,7%). Напомним, что в 2014 году выборы в Верховную Раду на 217 округе выиграл основатель полка “Азов“ Андрей Билецкий.Среди политических партий самый высокий рейтинг у “Слуги народа“ - 39,8%. На втором месте, с показателями втрое ниже оказалась “Европейская Солидарность“ (12%). 5% -барьер, согласно проведенным исследованиям, преодолевает еще пять партий: “Оппозиционная платформа - За жизнь“ (8,5%), ВО “Батькивщина“ (8,2%), ВО “Свобода (7,4 %), партия “Голос“ (6,3%) и Партия Шария (5,6%).