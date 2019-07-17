Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся - Кремль
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Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, хотя в целом эта проблема остается на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
“Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется“, - подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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“Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня“, - сказал он.
Что касается решений российских правоохранительных органов, Песков подчеркнул, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются..
Напомним, ранее 13 украинским морякам продлили арест в Москве. Они останутся в СИЗО Лефортово почти до конца октября.
до рашистів
не дійшло
що вони
вже повинні
і всілякі розмови
вже закінчились
чтобы утырки на росии чувствовали себя вЯликими!...
иначе разбегутся из своего стойла неРАБЫ!...))))))