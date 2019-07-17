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Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся - Кремль

Комментариев: 5
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил при этом, что вопрос есть в повестке дня.
Песков прокомментировал переговоры по освобождению моряков
Песков прокомментировал переговоры по освобождению моряков
EPA/UPG

Читай также: Украинским морякам продлили арест до конца октября

Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, хотя в целом эта проблема остается на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

“Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется“, - подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского. 

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“Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня“, - сказал он.
Что касается решений российских правоохранительных органов, Песков подчеркнул, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются..

Напомним, ранее 13 украинским морякам продлили арест в Москве. Они останутся в СИЗО Лефортово почти до конца октября.

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Теги: моряки, арест, Москва, Лефортово, Украина, РФ, Песков, переговоры
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    17.07.2019, 16:36
Оценка:  -5
fkrfyfan
Решения этого трибунала не выполняют многие страны ( в том числе и пиндосы), оно не обязательно к выполнению
KLISS    17.07.2019, 16:28
Оценка:  +3
KLISS
які переговори
до рашистів
не дійшло
що вони
вже повинні
і всілякі розмови
вже закінчились
ВыВсеВрети    17.07.2019, 16:26
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
им нужно(кремлю) марку держать до конца!...
чтобы утырки на росии чувствовали себя вЯликими!...
иначе разбегутся из своего стойла неРАБЫ!...))))))
fkrfyfan    17.07.2019, 16:13
Оценка:  -10
fkrfyfan
Какие переговоры у бандерлогов выборы на днях. Нах тех моряков и ржавые корыта
vicinq    17.07.2019, 16:02
Оценка:  +8
vicinq
Какие на.й переговоры ! Вам блядям сказали ЕВРОпейский суд вынес решение немедленно освободить военно пленных моряков и захваченную технику а долбни кремлевские о каких то переговорах условия гомностан будет ставить гомно в ступе толоч.УЕБА.ы
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