Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся - Кремль

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил при этом, что вопрос есть в повестке дня.

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Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, хотя в целом эта проблема остается на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

“Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется“, - подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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“Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня“, - сказал он.

Что касается решений российских правоохранительных органов, Песков подчеркнул, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются..

Напомним, ранее 13 украинским морякам продлили арест в Москве. Они останутся в СИЗО Лефортово почти до конца октября.