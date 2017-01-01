"Игра престолов": Гриценко выпустил нетипичное предвыборное видео

Гриценко-младший в ролике назван Алексеем Сноу Гриценко - "борец за свободу народов семи королевств".

В Сети появился предвыборный ролик по мотивам популярного сериала Игра престолов, который сняли пиарщики Алексея Гриценко - сына лидера партии Сила и честь Анатолия Гриценко. Соответствующее видео размещено на странице Баба и кот в Facebook.

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Героями ролика стали украинские кандидаты в депутаты на 212 округе - Дарницкий район Киева, по которому баллотируется и Гриценко-младший.

Упомянут в видео и экс-министр ЖКХ Украины, народный депутат VI созыва от Партии регионов и экс-глава Киевской горгосадминистрации (2010-2013 годы) Александр Попов.

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“Решил попробовать поймать последнюю молодость Мейс Попов-Тиррел“, - язвительно говорится видео и припоминается ему “вера в старых богов“, то есть связь с командой экс-президента Виктора Януковича.

Сын Гриценко в ролике назван Алексем Сноу Гриценко. “Борец за свободу народов семи королевств, он принесет мир и процветание“, - говорится в видео.

Ранее сообщалось о том, что директор аэропорта в Николаеве возразил Зеленскому. Конфликт произошел из-за разногласий по вопросам достройки терминала николаевского аэропорта.

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