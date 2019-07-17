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В Сети опубликовано видео, как польский пан избивает зонтиком заробитчан

Комментариев: 49
На видео зафиксирован конфликт между польским паном и украинским заробичатнином .
Женщину защищал другой украинец
Женщину защищал другой украинец
Скриншот видео

В паблике Украинский мигрант было опубликовано видео конфликта между польским паном и украинскими заробитчанами. Ссора заканчивается рукоприкладством с польской стороны.

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На видео запечатлен момент, как польский пан ходит по полю с теплицами, где работают украинские заробитчане. Видимо, между ними ранее произошла ссора, которая и стала причиной конфликта на видео.

Как пан себя ведет на поле по отношению к людям, так и я себя веду - сказала пану украинка

Поляк кричит на рабочих, требует не снимать происходящее на телефон, пытается ударить зонтиком.

Уже давно настало время открытого, публичного и очень неприятного обсуждения что к отношение польских работодателей к украинских мигрантов – отметили в паблике

  • Осторожно - Нецензурная лексика - 18+

 

Ранее сообщалось о том, что в Варшаве совершено нападение на жилье рабочих из Украины. В выяснении обстоятельств инцидента задействованы польские полицейские из оперативного и уголовного отделов. 

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Теги: Польша, заробитчане, зонтик
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Комментариев (51)
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Da-Gabon    17.07.2019, 17:10
Оценка:  0
Da-Gabon
Здесь же на БМ есть сообщение как россиянин украинцев в рабство продавал. Это еще и продать можно с накруткой?
skygravity    17.07.2019, 17:07
Оценка:  -1
skygravity
почему молчим?? все??) тяжелая артиллерия весь боекомплект выстрелила?)))
skygravity    17.07.2019, 17:08
Оценка:  -1
skygravity
ауу, кацапчики вы мои, боты еп вашу мать - ольгинские! Вы пля где?))))
skygravity    17.07.2019, 17:08
Оценка:  -1
skygravity
аааа, походу за методичками в билиотеку ботовскую - очередь)))))))))
Media-sapiens    17.07.2019, 17:11
Оценка:  +1
Media-sapiens
по теме всё сказано, а соревноваться с дурачком по флуду - себя не уважать
skygravity    17.07.2019, 17:12
Оценка:  0
skygravity
хаха, я так и знал)) что вы ничего не стоите))) лохи проигранные!
skygravity    17.07.2019, 17:13
Оценка:  0
skygravity
вот ты сам только-что себе клеймо "ЛОХА ПРОИГРАННОГО" себе поставил!!!!))))
Media-sapiens    17.07.2019, 17:13
Оценка:  -2
Media-sapiens
трололо?
skygravity    17.07.2019, 17:15
Оценка:  0
skygravity
кто следующий?? а то стобой разговор вести - уже не камильфо)))
skygravity    17.07.2019, 17:16
Оценка:  0
skygravity
ну почему? ты же сам говоришь, что какбы все сказано) отвечать не хочешь, ныкаешься как шавка та под штахетом обоссанным..... ну и кто ты после етого???)))
skygravity    17.07.2019, 17:17
Оценка:  -1
skygravity
а я тебе отвечу, чтобы ты сильно там по клаве не стучал ---- ты ЛОШАРА ПРОИГРАННАЯ!)
Media-sapiens    17.07.2019, 17:19
Оценка:  0
Media-sapiens
разговор?
ты где-то вело разговор?
Lyonya-Space    17.07.2019, 17:07
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Ира 0958, ты сперму глотаешь, или сплёвываешь?
ira0958    17.07.2019, 17:01
Оценка:  0
ira0958
Звонили из Грузии.
Спрашивали, почему не приезжаю.
Угрожали.
))
skygravity    17.07.2019, 17:03
Оценка:  -3
skygravity
в мухосранск свой едь! а то грузия))))
skygravity    17.07.2019, 17:05
Оценка:  -4
skygravity
в норильск песдуй , грейся лучами.... )
ira0958    17.07.2019, 16:58
Оценка:  0
ira0958
А хох-лы какие скандальные
skygravity    17.07.2019, 17:00
Оценка:  -4
skygravity
та просто настроение есть, хочу с вами нисшими поразговаривать))))))))
skygravity    17.07.2019, 17:01
Оценка:  -4
skygravity
Мы же все адекватные люди( наверное) и понимаем кто-есть-кто?))))))))
skygravity    17.07.2019, 17:02
Оценка:  -4
skygravity
вы кацапы - мудаки , ну а мы - украинцы - на своей земле.....
ira0958    17.07.2019, 16:54
Оценка:  -1
ira0958
Не пропускает бм цитату из словаря
skygravity    17.07.2019, 16:56
Оценка:  -4
skygravity
не флуди тут
ira0958    17.07.2019, 16:53
Оценка:  -2
ira0958
пер-до
ira0957    17.07.2019, 16:51
Оценка:  -1
ira0957
пердо
ira0957    17.07.2019, 16:50
Оценка:  -1
ira0957
пер-до
skygravity    17.07.2019, 16:52
Оценка:  -4
skygravity
в попку хочешь?)
skygravity    17.07.2019, 16:53
Оценка:  -4
skygravity
тебе походу и так не малое дилдо в очелло вставили - вон как со рта все поперло!))))
skygravity    17.07.2019, 16:54
Оценка:  -3
skygravity
прости за остроту )
Da-Gabon    17.07.2019, 16:50
Оценка:  +3
Da-Gabon
Вчера было письмо зарибчан, которым жилье подожгли. Можно определенно сказать, что запорожские казаки, которые писали письмо турецкому султану и современные украинцы - два разных народа. Надо разобраться в происхождении зарибчан.
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