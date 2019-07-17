В Сети опубликовано видео, как польский пан избивает зонтиком заробитчан
В паблике Украинский мигрант было опубликовано видео конфликта между польским паном и украинскими заробитчанами. Ссора заканчивается рукоприкладством с польской стороны.
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На видео запечатлен момент, как польский пан ходит по полю с теплицами, где работают украинские заробитчане. Видимо, между ними ранее произошла ссора, которая и стала причиной конфликта на видео.
Как пан себя ведет на поле по отношению к людям, так и я себя веду - сказала пану украинка
Поляк кричит на рабочих, требует не снимать происходящее на телефон, пытается ударить зонтиком.
Уже давно настало время открытого, публичного и очень неприятного обсуждения что к отношение польских работодателей к украинских мигрантов – отметили в паблике
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Ранее сообщалось о том, что в Варшаве совершено нападение на жилье рабочих из Украины. В выяснении обстоятельств инцидента задействованы польские полицейские из оперативного и уголовного отделов.
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