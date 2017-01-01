В воскресенье обещают два экзит-пола, кроме Национального
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Минимум три экзит-пола будут проведены в день выборов в Верховную Раду. Об этом пишет “Интерфакс-Украина“.
В частности, телеканал “112 Украина“ объявил о проведении собственного экзит-пола на парламентских выборах.
“21 июля австрийский “Институт социальных исследований SORA совместно с украинским центром “Социальный мониторинг“ проведут собственный экзит-пол по заказу канала “112 Украина“, - говорится в сообщении телеканала.
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Также Национальный экзитпол проведут Фонд “Демократические инициативы имени Илька Кучерива“, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проведут.
Кроме того, Телевизионная служба новостей канала “1+1“ анонсировала 6-часовой марафон, посвященный выборам, в ходе которого в 20.00 будут обнародованы результаты эксклюзивного экзит-пола. Его проведут компании Kantar TNS и Info Sapiens.
Напомним, ранее сообщалось, что у Анатолия Гриценко выпустили рекламный ролик в стиле “Игры престолов“.
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