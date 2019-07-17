Стало известно, сколько украинцев поддерживают языковой закон
Во вторник, 16 июля, языковой закон, согласно которому украинский язык является единственным национальным, вступил в силу. Info Sapiens проследили, сколько процентов украинцев его поддерживают.
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Согласно результатам социологического опроса, закон о языке поддерживают 59% респондентов. Против выступило лишь 27%. Согласно результатам этого исследования, принятие закона о языке не поддерживает каждый четвертый украинец.
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Вполне ожидаемо, больше всего человек выступило против языкового закона в восточных и южных областях, за - в западных и северных.
Напомним, известны имена наиболее узнаваемых украинских политиков. Рейтинг возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко.
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