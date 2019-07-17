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Стало известно, сколько украинцев поддерживают языковой закон

Комментариев: 7
Социологи опубликовали результаты свежих исследований.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Во вторник, 16 июля, языковой закон, согласно которому украинский язык является единственным национальным, вступил в силу. Info Sapiens проследили, сколько процентов украинцев его поддерживают.

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Согласно результатам социологического опроса, закон о языке поддерживают 59% респондентов. Против выступило лишь 27%. Согласно результатам этого исследования, принятие закона о языке не поддерживает каждый четвертый украинец.

Результаты опроса
Результаты опроса
Скриншот

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Вполне ожидаемо, больше всего человек выступило против языкового закона в восточных и южных областях, за - в западных и северных.

Напомним, известны имена наиболее узнаваемых украинских политиков. Рейтинг возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко. 

 

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Теги: соцопрос, языковой закон, язык
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Комментариев (8)
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Бигсэм    17.07.2019, 17:19
Оценка:  0
Бигсэм
Чушь.
Coюзник    17.07.2019, 17:12
Оценка:  -2
Coюзник
Естественно что россияне его не поддерживаю ... еще и венгры ... но нам гражданам Украины как-то глубоко на...расть на их мнение
T-REX2    17.07.2019, 17:05
Оценка:  -1
T-REX2
Пи3деж
Lyonya-Space    17.07.2019, 17:11
Оценка:  -1
Lyonya-Space
3,14-здёж - это то, что ты здесь пишешь!
birtov1990    17.07.2019, 17:14
Оценка:  +1
birtov1990
Lyonya-Space
3,14-здёж, это твое имя.
ira0958    17.07.2019, 17:04
Оценка:  -1
ira0958
Брехня, никто не поддерживает
WTF2wtf    17.07.2019, 17:09
Оценка:  -2
WTF2wtf
Путинский бот-многосатночник "ДядяИра" провел опрос среди своих российских коллег, украинофобов-бюджетников?
birtov1990    17.07.2019, 17:13
Оценка:  +1
birtov1990
Майданутый бот WTF2wtf видно провел опрос во Львовской области., среди кастрюлек друзей.
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