Аграрную партию пытаются не пустить в Верховную Раду

Настоящей сенсацией этих выборов стало присоединение к Аграрной партии двух известных выходцев из села и настоящих патриотов Михаила Поплавского и Олега Винника. Своим примером они в очередной раз доказали, что гордятся своим сельским происхождением и готовы защищать честь и достоинство села в украинском парламенте. Таким образом они вместе с Аграрной партией встали на защиту тех 10 млн украинцев, проживающих в сельской местности. Пока максимум Святослава Вакарчука - это сыграть концерт "Океана Эльзы" в областных центрах, чтобы собрать как можно больше людей, тур Аграрной партии не обходит маленькие деревни и города. Речи Поплавского и Винника звучат не только с телеэкранов и трибун перед многотысячной публикой, но и в личных беседах с избирателями.

Выборы в объединенные территориальные общины 30 июня показали результаты работы политической силы и ее настоящий рейтинг - Аграрная партия получила 14%! Конечно, этот показатель не учитывает голоса больших городов, поэтому его следует разделить на два. Но все равно 7% - это рейтинг, который на 100% проводит Аграрную партию в парламент.

Поэтому сначала удивляет, когда после таких результатов в ОТГ публикуются новые социологические рейтинги накануне парламентских выборов, в которых Аграрная партия даже не пересекает избирательный барьер. Но стоит помнить, что социологические опросы всегда были эффективным инструментом влияния на выбор людей. Поэтому они обычно делаются "на заказ", под определенную политическую силу. Результаты президентских выборов в очередной раз доказали это - когда неожиданно для общества Игорь Смешко получил 6%, в то время как соцопросы "предсказали" ему не более 2%.

Это свидетельствует лишь о том, что фаворитам гонки не выгодно освещать настоящие рейтинги Аграрной партии. Если они прибегают к искусственному занижению показателей в соцопросах, то политический вес партии их не на шутку пугает. Город настолько привык игнорировать интересы села, сегодня пытается сделать все, чтобы не допустить к власти защитников крестьян и истинных украинских традиций. Но это неправильно - снова оставить село вне власти и еще больше обострить отношения между горожанами и селянами.

Если же Аграрная партия наберет менее 7% на парламентских выборах, это будет означать, что ее попросту "обокрали". Как обворовывают и сейчас в социологических опросах. Вся надежда на честность правоохранителей и бдительность международных наблюдателей, которые не позволят так наплевать на волеизъявления людей.