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СБУ блокировала "коридор" перевозки боевиков из ОРЛО

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Житель Луганска организовал незаконные перевозки людей из оккупированной Луганской области на подконтрольную Украине территорию.
СБУ блокировала незаконные пассажирские перевозки из ОРЛО
СБУ блокировала незаконные пассажирские перевозки из ОРЛО
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Сотрудники СБУ блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок с временно оккупированных районов Луганщины на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес житель Луганска, который имеет лицензию на осуществление международных пассажирских перевозок с бессрочным сроком действия, выданную в 2013 году“, - отметили в ведомстве.

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Позже злоумышленник зарегистрировался как субъект хозяйствования, получил разрешительные документы в так называемом “министерстве транспорта ЛНР“. Для организации нелегальных перевозок он “привлек“ двух жителей Киева. 

“Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через временно неконтролируемый украинской властью участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска“, - говорят в СБУ.

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Сотрудники СБУ также задокументировали факты предоставления организатором материальной поддержки незаконным вооруженным формированием террористической организации “ЛНР“. 

Он, в частности, предоставлял транспортные средства для перевозки боевиков и платил “налоги и сборы“ в бюджет псевдогосударственного образования. Правоохранители обыскали в Киеве жилые и нежилые помещения и транспортные средства фигурантов уголовного производства. 

По результатам обысков изъята документация и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность злоумышленников к организации незаконных перевозок. 

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Сейчас трем соучастникам схемы объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332 УК, наложен арест на транспортное средство, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Продолжаются следственные действия. 

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ возбудила дело в отношении Криворожстали.

 

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Теги: СБУ, ОРЛО, Луганск, боевики, Украина, Донбасс
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