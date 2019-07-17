Соцопрос: из лидеров рейтинг растет только у «Оппозиционной платформы»

«Оппозиционная платформа» увеличила свой рейтинг, а «Голос» не попадает в парламент. Такие результаты показал соцопрос, проведенный с 3 по 10 июля Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром “Социальный мониторинг“.

Согласно этим результатам, рейтинг «Слуги народа» Дмитрия Разумкова стабилизировался и составляет 42,5% от числа тех, кто определился с выбором.В то же время растет популярность «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко, которая занимает второе место. Ее готовы поддержать 15,1% избирателей. Также попадают в парламент «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,1%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%).

> Зато рейтинг «Голоса» Святослава Вакарчука обвалился ниже 5% ¬– до 4,8%. Также не проходят в Верховную Раду “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко (4,8%) и “Сила и честь“ Игоря Смешко (4,6%).

Радикальная партия Олега Ляшко, Оппозиционный блок Евгения Мураева и другие партии набирают менее 2,5% и не имеют шансов на попадание в парламент.

Социологи опросили 3022 респондента методом личного интервью во всех контролируемых регионах страны. Статистическая погрешность - не более 1,8%