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Соцопрос: из лидеров рейтинг растет только у «Оппозиционной платформы»

Комментариев: 5
Соцопрос: из лидеров рейтинг растет только у «Оппозиционной платформы»

«Оппозиционная платформа» увеличила свой рейтинг, а «Голос» не попадает в парламент. Такие результаты показал соцопрос, проведенный с 3 по 10 июля Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром “Социальный мониторинг“.
Согласно этим результатам, рейтинг «Слуги народа» Дмитрия Разумкова стабилизировался и составляет 42,5% от числа тех, кто определился с выбором.В то же время растет популярность «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко, которая занимает второе место. Ее готовы поддержать 15,1% избирателей. Также попадают в парламент «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,1%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%).
> Зато рейтинг «Голоса» Святослава Вакарчука обвалился ниже 5% ¬– до 4,8%. Также не проходят в Верховную Раду “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко (4,8%) и “Сила и честь“ Игоря Смешко (4,6%).
Радикальная партия Олега Ляшко, Оппозиционный блок Евгения Мураева и другие партии набирают менее 2,5% и не имеют шансов на попадание в парламент.
Социологи опросили 3022 респондента методом личного интервью во всех контролируемых регионах страны. Статистическая погрешность - не более 1,8%

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Комментариев (6)
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Boxerogos    17.07.2019, 18:35
Оценка:  -4
Boxerogos
Зе похоже слаб умом.Люди поверили ему,проголосовав за него на выборах,в надежде что тот действительно хочет завершить гражданскую войну на Донбассе.Но Зе их обманул,теперь голоса этих людей уйдут Бойко и его команде.А"Голос из унитаза"Вуйкарчука пусть идёт вслед за своим хозяином Педей Пидоpoшенко.А
Boxerogos    17.07.2019, 18:38
Оценка:  -2
Boxerogos
точнее-на хyй!Вуйкарчук испортил свою репутацию,теперь ему остаётся лишь своим сиплым педepacтическим голоском скулить песни для умственно отсталых.Этого черта нельзя допускать к власти как и Педю.Аминь.
WTF2wtf    17.07.2019, 18:50
Оценка:  +2
WTF2wtf
А ты все гадишь из раши, упоротое украинофобко ...
Нахyй пшло, говно путинское многостаночное
парень_Киев_27    17.07.2019, 18:15
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Ну уж точно не хряка выбирать нужно, он уже направил, все антирекорды побил!!!
Letohradek    17.07.2019, 18:08
Оценка:  +4
Letohradek
Поражаюсь, сколько кретинов населяет Украину!!! Это надо быть неизлечимо больным, что бы в наше время выбирать недобитков партии областей!
Boxerogos    17.07.2019, 18:41
Оценка:  -4
Boxerogos
Бабушка Виолетта,тебе просто пора собирать свои чемоданы и двигать из Украины на все четыре стороны.Украина абсолютно ничего не потеряет,избавившись от биомусора типа Педи Пидоpoшенко,его банды и кучки их полоумных избирателей,типа тебя.
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