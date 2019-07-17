В Москве продлили арест всем военнопленным морякам

Всем 24 украинским морякам продлили содержание под стражей еще на три месяца.

Читай также: Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся - Кремль

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

“Продлить срок содержания под стражей на три месяца“, - говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого.

Читай также: Украинским морякам продлили арест до конца октября

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 13 из 24 украинских военнопленных моряков почти до конца октября.