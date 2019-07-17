Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Москве продлили арест всем военнопленным морякам

Комментариев: 17
Всем 24 украинским морякам продлили содержание под стражей еще на три месяца.
Суд продлил арест 24 морякам
Суд продлил арест 24 морякам
ОГОН

Читай также: Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся - Кремль

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

“Продлить срок содержания под стражей на три месяца“, - говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого. 

Читай также: Украинским морякам продлили арест до конца октября

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 13 из 24 украинских военнопленных моряков почти до конца октября.

Поделись:
Теги: моряки, военнопленные, украинцы, РФ, Украина, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
birtov1990    17.07.2019, 19:01
Оценка:  -3
birtov1990
Всем майданутым на заметку, Даже ООН признал, что они являются военнопленными. О чем может быть разговор.
WTF2wtf    17.07.2019, 19:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
"Майданутыми" ты сейчас называешь российских судей и представителей власти???
Они не признают этих взятых в плен украинских военных моряков военнопленными и продолжают устраивать какой-то тупняк для российской массовки под названием "суд" ... лицемероы упоротые.

Ого тебя торкнуло ...
Michael2811    17.07.2019, 18:53
Оценка:  -3
Michael2811
100% посадят! Сколько дадут????? Не извесно никому...... Отсидят 1\3-2\3 срока,и пусть пишут Путину о помиловании........ А там как карта ляжет. Но гордые украинцы и Путина просить???? Никогда такого не будет. Вывод .....От звонка до звонка.
Николай510    17.07.2019, 18:51
Оценка:  +5
Николай510
Фашистская страна с фашистским судом Кремля!
Ira0955    17.07.2019, 18:42
Оценка:  +3
Ira0955
Ган..доны ватожопые
VSHIVANKA    17.07.2019, 18:31
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ВОЕННОПЛЕННЫХ ?!
РАЗВЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ВОЮЕТ С РОССИЕЙ ?!
WTF2wtf    17.07.2019, 18:36
Оценка:  +4
WTF2wtf
Наци ольгинское,
не знаю какая там "щеневмерловка" убила твой мозг,
но россия воюет с Украиной и оккупировала Крым со значительной частью Донбасса еще в 2014-м
VSHIVANKA    17.07.2019, 18:38
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ОГО !!!! )))))
И ХДЭ ИДЭ ВИЙНА ? )))
WTF2wtf    17.07.2019, 18:39
Оценка:  +4
WTF2wtf
Потому и содержит российских бюджет таких нациков-украинофобов,
гадящих в сети с кучи аккаунтов (как виртуальній ольгинский трансгендерт VSHIVANKA-FPN)
VSHIVANKA    17.07.2019, 18:45
Оценка:  -4
VSHIVANKA
И ХДЭ ИДЭ ВИЙНА ? )))))
ПОЧЕМУ УКРОПНАЯ АРМИЯ " ВОЮЕТ " С РОССИЕЙ ГДЕ ЕЕ , РОССИЮ НИКТО НЕ ВИДЕЛ В ДОНБАССЕ , И УПОРНО НЕ ХОЧЕТ ОСВОБОДИТЬ " ЗАХВАЧЕННЫЙ " КРЫМ ? ))))
birtov1990    17.07.2019, 18:57
Оценка:  -3
birtov1990
Как же тебя тюркнуло, пропогандой.
WTF2wtf    17.07.2019, 19:00
Оценка:  +3
WTF2wtf
То есть Крым и Донбасс не россия захватила, а Китай или Нигерия какая-то,
по "мнению" путинских ботов?
Letohradek    17.07.2019, 18:13
Оценка:  -5
Letohradek
В предвыборную, охрыпший крысеныш обвинял Петра Порошенко в том, что тот ничего не делает для освобождения моряков ...
Вопрос к избирателям квартального барана, почему вы не требуете от недомерка освобождения моряков и исполнения других обещаний???
Da-Gabon    17.07.2019, 18:09
Оценка:  -5
Da-Gabon
А Порошенко зуб давал.
WTF2wtf    17.07.2019, 18:16
Оценка:  +4
WTF2wtf
Не Порох их в плен брал, не Порох их удерживает незаконно в плену ...
а у самого Пороха вечная проблема с непониманием старой украинской поговорки: "Не кажи гоп ..."
birtov1990    17.07.2019, 18:56
Оценка:  -3
birtov1990
WTF2wtf 17.07.2019, 18:16
Да не порох их брал в плен , но он их послал.
WTF2wtf    17.07.2019, 19:01
Оценка:  +3
WTF2wtf
Куда послала?
Из одного украинского порта в другой? Из Одессы в Бердянск?
Само собой это преступление, с точки зрения оккупантов!!! Ай-я-яй ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь