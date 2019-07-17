В Москве продлили арест всем военнопленным морякам
Всем 24 украинским морякам продлили содержание под стражей еще на три месяца.
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Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.
“Продлить срок содержания под стражей на три месяца“, - говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого.
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В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.
Напомним, ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продлил арест 13 из 24 украинских военнопленных моряков почти до конца октября.
Они не признают этих взятых в плен украинских военных моряков военнопленными и продолжают устраивать какой-то тупняк для российской массовки под названием "суд" ... лицемероы упоротые.
Ого тебя торкнуло ...
РАЗВЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ВОЮЕТ С РОССИЕЙ ?!
не знаю какая там "щеневмерловка" убила твой мозг,
но россия воюет с Украиной и оккупировала Крым со значительной частью Донбасса еще в 2014-м
И ХДЭ ИДЭ ВИЙНА ? )))
гадящих в сети с кучи аккаунтов (как виртуальній ольгинский трансгендерт VSHIVANKA-FPN)
ПОЧЕМУ УКРОПНАЯ АРМИЯ " ВОЮЕТ " С РОССИЕЙ ГДЕ ЕЕ , РОССИЮ НИКТО НЕ ВИДЕЛ В ДОНБАССЕ , И УПОРНО НЕ ХОЧЕТ ОСВОБОДИТЬ " ЗАХВАЧЕННЫЙ " КРЫМ ? ))))
по "мнению" путинских ботов?
Вопрос к избирателям квартального барана, почему вы не требуете от недомерка освобождения моряков и исполнения других обещаний???
а у самого Пороха вечная проблема с непониманием старой украинской поговорки: "Не кажи гоп ..."
Да не порох их брал в плен , но он их послал.
Из одного украинского порта в другой? Из Одессы в Бердянск?
Само собой это преступление, с точки зрения оккупантов!!! Ай-я-яй ...