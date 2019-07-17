Я малорос? Зеленский поспорил с чиновницей

Президент в Николаеве узнал, что глава областного совета ранее называла его малоросом. Чиновнице пришлось оправдываться.

Президент Владимир Зеленский во время посещения Николаева пообщался с главой Николаевского облсовета Викторие Москаленко по поводу того, кто из них малорос, а кто украинец, сообщает издание Новости-N.

Москаленко сопровождала президента во время визита на Николаевский судостроительный завод, и одна из журналисток рассказала, что чиновница во время предвыборной президентской кампаниираньше называла Зеленского малоросом. Главу государства спросили, не заявляли ли ему о намерении уволиться.

"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день", – сказал Зеленский.

Далее ему сообщили, что она называла его малоросом, на что он обратился к Москаленко: "Я малорос? Вы серьезно говорите, что я малорос? … Придется вам как-то выживать со мной, малоросом (пошутил президент)".

На это она ответила, что во время предвыборной президентской кампании поддерживала Порошенко и сказала: "Я думаю, что вы докажете, что не являетесь малоросом и будем сотрудничать".

Зеленский перебил ее и добавил: "Давайте договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка".

Москаленко ему ответила, что она - украинка. На это Зеленский заявил: "Меня народ пока что избрал". Чиновница также сообщила, что тоже избрана народом.

Как сообщалось, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине.

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