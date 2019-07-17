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Путин расширил указ о гражданстве украинцам

Комментариев: 12
Российский президент подписал указ о предоставлении гражданства РФ в упрощенном режиме жителям всего Донбасса.
Путин подписал новый указ о предоставлении гражданства украинцам
Путин подписал новый указ о предоставлении гражданства украинцам

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличивается число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 июля.

Согласно документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", но и жители этих областей в целом.

"Внести... следующие изменения: из подпункта "в" пункта 1 слова "отдельных районов" исключить", - говорится в документе.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть". 

Кабмин Украины признал незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса. 

 

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Теги: Россия, Украина, Путин, гражданство, украинцы, российское гражданство
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (13)
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Люблю_Украину    17.07.2019, 19:08
Оценка:  -2
Люблю_Украину
Пилотный проект перед открытием дверей для всех малороссов..ну после развала нашей великой европейской Державы!
WTF2wtf    17.07.2019, 19:09
Оценка:  0
WTF2wtf
Снова лицемерная путинская шавка вылезла
Духовный_скреп    17.07.2019, 19:04
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Работать и размножаться уже самостоятельно не могут.Спились окончательно,высокодуховные)))
ira0958    17.07.2019, 19:00
Оценка:  -2
ira0958
Темнейший так до Киева доберётся ))
WTF2wtf    17.07.2019, 19:04
Оценка:  +1
WTF2wtf
оно теперь просто Ху-йло, заслуженное, с 2014-го ...
vicinq    17.07.2019, 19:00
Оценка:  +2
vicinq
Хух а хорошо что добровольно пока а мог жеш указ кремля издать что мол все жители УКРАИНЫ считаються гражданами парашки и куда потом с пасьпортом еба.утого г с двумя курями на обложке? путешествовать ?не ну не считая тюрмы народов большой ж.пы росиюшки мать ее ети страна рабов и дураков...
WTF2wtf    17.07.2019, 18:59
Оценка:  -1
WTF2wtf
А "сложившейся ситуацией" этот ботоксный фюррерок называет российскую оккупацию Донбасса и его разграбление за 5 лет в этой оккупации?
VSHIVANKA    17.07.2019, 18:53
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПОСТЕПЕННО РАСТВОРЯЕТСЯ.....))))
WTF2wtf    17.07.2019, 18:57
Оценка:  -1
WTF2wtf
Педрила ольгинский,
ты сейчас тащишься от опущенного российскими оккупантами Донбасса?
ira0958    17.07.2019, 18:51
Оценка:  -1
ira0958
Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса

Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и
ira0958    17.07.2019, 18:52
Оценка:  -1
ira0958
Луганской области Украины. Ранее такая возможность предоставлялась только жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Воспользоваться новым положением закона смогу граждане Украины, которые постоянно проживали в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 соответственно, а также их
ira0958    17.07.2019, 18:52
Оценка:  -1
ira0958
родители, дети, супруги.
WTF2wtf    17.07.2019, 18:56
Оценка:  0
WTF2wtf
ДядяИра, вы разные пидoрки-содержанки бюджетные путинские с VSHIVANKA-FPN или один и тот же???
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