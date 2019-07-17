Путин расширил указ о гражданстве украинцам
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличивается число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ опубликован в среду, 17 июля.
Согласно документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", но и жители этих областей в целом.
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".
Кабмин Украины признал незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.
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Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и
Воспользоваться новым положением закона смогу граждане Украины, которые постоянно проживали в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 соответственно, а также их