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В Ровенской области на песчаном карьере засыпало детей

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Одного ребенка уже нашли местные жители, а поисками второго занимаются подразделения ГСЧС.
На месте обвала ведутся активные поиски
На месте обвала ведутся активные поиски
ГСЧС

В Сарненском районе возле села Ясногоровка произошел обвал на песчаном карьере, в результате чего были засыпаны два ребенка. Об этом сообщает управление ГСЧС в Ровенской области в среду, 17 июля.

Информация об инциденте была получена в 16:22. Глубина карьера составляет около пяти метров.

Отмечается, что одного ребенка нашли местные жители, а поисками второго занимаются подразделения ГСЧС. Спасенного ребенка доставили в больницу.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области на песчаном карьере засыпало детей

Ранее на Львовщине в Золочевском районе 7-летний мальчик погиб под обвалом песка. Правоохранители установили, что ребенок играл в куче песка возле двора. В какой-то момент песок сдвинулся и присыпал мальчика. Он умер до приезда медиков.

Напомним, в Мариуполе двух детей насмерть засыпало песком. Двое мальчиков 11 и 12 лет погибли в результате осыпания насыпи песка в заброшенном ангаре.

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Теги: дети, ребенок, фото, песок, карьеры, обвал, карьер, Ровенская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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