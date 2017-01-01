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Путин подписал указ о выдаче паспортов всему Донбассу

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Российское гражданство в упрощенном порядке смогут получить и жители подконтрольных территорий.
Путин расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на весь Донбасс
Путин расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на весь Донбасс
EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин распространил своим указом возможность упрощенного получения российского гражданства на жителей всей Донецкой и всей Луганской областей. Об этом говорится в его указе от 17 июля.

Таким образом, получить паспорт РФ в упрощенном порядке смогут также украинцы, которые проживали в Донецкой области на момент 7 апеля 2014 года и в Лкганской - на момент 27 апреля 2014 года.

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Для подтверждения можно предъявить документ, выданный боевиками (так называемой “властью“ ОРДЛО), либо же паспорт, где указаны такие данные - например, местро регистрации на тот период.

Ранее в упрощенный порядок распространялся на жителей “отдельных районов Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно“.

Напомним, ранее МИД РФ обвинил США во лжи из-за истории с визами.

 

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Теги: Путин, указ, паспорт РФ, украинцы, гражданство, Донбасс
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