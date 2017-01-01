Путин подписал указ о выдаче паспортов всему Донбассу

Российское гражданство в упрощенном порядке смогут получить и жители подконтрольных территорий.

Читай также: Совбез ООН не принял решение по украинскому закону о языке

Президент РФ Владимир Путин распространил своим указом возможность упрощенного получения российского гражданства на жителей всей Донецкой и всей Луганской областей. Об этом говорится в его указе от 17 июля.

Таким образом, получить паспорт РФ в упрощенном порядке смогут также украинцы, которые проживали в Донецкой области на момент 7 апеля 2014 года и в Лкганской - на момент 27 апреля 2014 года.

Читай также: Жители ОРДЛО смогут получить от РФ и загранпаспорта

Для подтверждения можно предъявить документ, выданный боевиками (так называемой “властью“ ОРДЛО), либо же паспорт, где указаны такие данные - например, местро регистрации на тот период.

Ранее в упрощенный порядок распространялся на жителей “отдельных районов Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно“.

Напомним, ранее МИД РФ обвинил США во лжи из-за истории с визами.