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Отравление в кафе под Ровно: число заболевших возросло до 80

Комментариев: 4
На больничных койках оказались жители не только Ровенской, но и Волынской области. По предварительным результатам, у больных выделяется сальмонелла.
Пострадавших поместили в больницы области
Пострадавших поместили в больницы области
MRPL.city

Количество пострадавших после посещения кафе Гурман в поселке Мизоч под Ровно увеличилось до 80 человек, среди заболевших – 15 детей. Об этом сообщает ГУ Ровенский областной лабораторный центр.

Также известно, что на больничных койках оказались жители не только Ровенской, но и Волынской области.

"Госпитализированы 69 больных, из них 51 (10 детей) в Здолбуновскую ЦРБ, 11 (3) в Кременецкую ЦРБ, 3 (1) в Дубенскую ЦРБ, 4 (1) в Ровенскую центральную городскую больницу. Остальные 11 больных лечатся амбулаторно (г. Ровно – 8, Гощанский район – 2, Шацкий район – 1)", – сказано в сообщении.

По предварительным результатам, у больных выделяется сальмонелла.

Ранее сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенской области после свадьбы были госпитализированы 39 человек с отравлением. Среди пострадавших восемь детей.

Ранее стало известно, что в Луцке десять человек отравились пиццей.

 

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Теги: заболевание, Ровно, отравление, сальмонелла, Ровенская область, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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birtov1990    17.07.2019, 19:49
Оценка:  0
birtov1990
Я представляю, какую бы радость бы подняли бы майданутые, если бы это в России.
Ira0955    17.07.2019, 20:00
Оценка:  -1
Ira0955
А я представляю, как ты пересосал и поехал мозгами, ватный пiдор))
Ira0955    17.07.2019, 20:01
Оценка:  -1
Ira0955
Ты Boxerogos или Лола Жбанова Залупа?
VSHIVANKA    17.07.2019, 20:33
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОНИ УТРОМ РАДОВАЛИСЬ ПО ПОВОДУ ОТРАВЛЕНИЯ 40 ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОМ КРЫМУ.....
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