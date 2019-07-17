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Зеленский в Харькове пригрозил силовикам

Комментариев: 5
Президент пригрозил харьковским правоохранителям увольнениями из-за незаконных вырубок лесов.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, находится с рабочей поездкой в Харьковской области, сообщает издание STATUS QUO.

Под руководством главы государства проходит совещание, которое посвящено вопросу борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области. Ключевой темой для обсуждения является проблема незаконных рубок в лесах.

Зеленский во время совещания поручил силовикам разобраться в вопросе незаконных вырубок и добавил: "Если вы не сможете этого сделать, ваши места займут другие люди".

Как сообщалось, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине.

Я малорос? Зеленский поспорил с чиновницей

 

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Теги: Харьков, полиция, силовики, увольнение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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fkrfyfan    17.07.2019, 20:41
Оценка:  0
fkrfyfan
Вован поменяй для начала всех воров с поросячьей власти, а потом будешь с ними разговаривать
Letohradek    17.07.2019, 19:52
Оценка:  -1
Letohradek
Любопытно, гундосый клоун разделяет взгляды с Кернесом, на восстановление памятника "мяснику"? Почему об этом никто не спрашивает в Харькове?
Ira0955    17.07.2019, 19:52
Оценка:  +4
Ira0955
Надо не грозить, а менять всё руководство Мусарни, там одни Ган..доны уже как лет 100 работают!()
ВАТА_FUCK    17.07.2019, 19:59
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Один Аваков чего стоит! Да и вообще после Бандюковича только вывески сменили.
Ira0955    17.07.2019, 20:07
Оценка:  +2
Ira0955
Всё началась намног раньше, В советскую милицию шли одни уроды, тупые дебилы, которые не хотели работать и учиться...наследие Совка))
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