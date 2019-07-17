В Кропивницком после стычки с копами умер мужчина

Во время задержания правоохранителями скончался 52-летний мужчина. Инцидент расследует прокуратура Кропивницкого.

В Кропивницком полиция и прокуратура расследуют смерть гражданина после задержания его патрульными. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во вторник, 17 июля, около 22.30 на улице Садовая за нарушение правил дорожного движения наряд патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ, у водителя которого имелись признаки опьянения и не было при себе документов на право управления транспортным средством.

На месте происшествия гражданин отказывался выполнять законные требования полицейских и пытался затеять драку с ними.

Далее мужчина позвал на место происшествия своих знакомых, которые также устроили потасовку с патрульными. В отношении указанных лиц и водителя полицейскими были применены спецсредства.

После задержания патрульные заметили, что водитель автомобиля ВАЗ теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место скорую помощь. После приезда скорой и оказания первой неотложной помощи, врачи констатировали смерть мужчины.

Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Более подробно причины смерти будут устанавливаться экспертизой.

Сегодня на улице возле управления патрульной полиции в Кировоградской области состоялась пресс-конференция начальника ведомства Антона Цюцюры По его словам, следствие не видит связи между действиями патрульных и смертью водителя.

При этом свидетели рассказывают совсем другое. По их словам, водителя полицейские побили своими палками и прыснули в лицо из газового баллончика.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области застрелился в отделении полиции. В помещении полиции в Ирпене мужчина неизвестным образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям. Позже мужчина с оружием в руках внезапно развернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову.

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