Князев представил нового начальника полиции Киевской области

Ранее Андрей Небытов занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"Возглавил полицию Киевской области Андрей Небытов. До этого он занимал должность заместителя начальника областного управления полиции. Председатель Национальной полиции Украины представил нового руководителя сегодня, 17 июля, во время рабочего совещания в Главном управлении полиции Киевской области", - сказано в сообщении.

В совещании участвовали председатель Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян, представители прокуратуры области и других силовых структур Министерства внутренних дел.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого Кирилл Тлявов попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве прошла акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с убийством мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet