В Минске договорились о бессрочном мире на Донбассе
В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности о прекращении огня на Донбассе с 22 июля.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонина Кучмы Дарка Олифер.
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“Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:
- Подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени;
- Повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;
- Обязуется обеспечить полный и безопасный доступ ОБСЕ по всей территории Украины.
Также будет проведен в ближайшее время одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений.
Состоится деполитизация - будут убраны символы квазиугруппировок - говорится в сообщении
Ранее сообщалось о том, что СБУ блокировала “коридор“ перевозки боевиков из ОРЛО. Житель Луганска организовал незаконные перевозки людей из оккупированной Луганской области на подконтрольную Украине территорию.
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