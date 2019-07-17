В Минске договорились о бессрочном мире на Донбассе

Огонь на Донбассе будет прекращен 22 июля.

Завершено разведения сил и средств в районе Станицы Луганской - заявили в пресс-службе facebook.com/pressjfo.news

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности о прекращении огня на Донбассе с 22 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонина Кучмы Дарка Олифер.

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“Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:

Подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени; Повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей; Обязуется обеспечить полный и безопасный доступ ОБСЕ по всей территории Украины.

Также будет проведен в ближайшее время одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений.

Состоится деполитизация - будут убраны символы квазиугруппировок - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что СБУ блокировала “коридор“ перевозки боевиков из ОРЛО. Житель Луганска организовал незаконные перевозки людей из оккупированной Луганской области на подконтрольную Украине территорию.

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