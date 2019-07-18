Волкер против решения Зеленского о люстрации
Спецпредставитель США уверен, что "политическое возмездие" отвлекает от дела продвижения Украины вперед.
"Такого рода политическое возмездие фактически отвлекает от дела продвижения своей страны вперед и, я думаю, это (продвижение страны вперед) именно то, на чем Украине действительно необходимо сосредоточить свое внимание", - подчеркнул Волкер.
Представитель США также указал на необходимость борьбы с коррупцией и олигархами в Украине таким образом, "чтобы сохранить страну единой и позволить ей продвигаться вперед".
Напомним, 11 июля Зеленский заявил о намерении расширить закон о люстрации, распространив его действие на чиновников времен президентства Петра Порошенко.
Позже был обнародован текст законопроекта с перечнем должностей, которые предлагается люстрировать.
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