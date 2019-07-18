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Волкер против решения Зеленского о люстрации

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Спецпредставитель США уверен, что "политическое возмездие" отвлекает от дела продвижения Украины вперед.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
 
США не поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, которые занимали посты с 2014 по 2019 год. Об этом в среду, 17 июля, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопросы журналистов в Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
 
"Такого рода политическое возмездие фактически отвлекает от дела продвижения своей страны вперед и, я думаю, это (продвижение страны вперед) именно то, на чем Украине действительно необходимо сосредоточить свое внимание", - подчеркнул Волкер.
 
Представитель США также указал на необходимость борьбы с коррупцией и олигархами в Украине таким образом, "чтобы сохранить страну единой и позволить ей продвигаться вперед".
 
Напомним, 11 июля Зеленский заявил о намерении расширить закон о люстрации, распространив его действие на чиновников времен президентства Петра Порошенко.
 
Позже был обнародован текст законопроекта с перечнем должностей, которые предлагается люстрировать.

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Теги: Украина, США, люстрация, Владимир Зеленский, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    18.07.2019, 02:29
Оценка:  0
Антибес
Волкер против.А Баба Яга?За?
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