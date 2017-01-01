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Синоптики прогнозируют Украине солнце и жару

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Дожди и грозы ожидаются всего в нескольких регионах.
Погода 18 июля
Погода 18 июля
meteo.gov.ua

Синоптики обнародовали оптимистический прогноз для Украины 18 июля. Грозы и дожди сегодня ожидаются всего в нескольких регионах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины частично солнечно и тепло. Дожди и грозы ожидаются в Луцке и Ровно. В остальных регионах солнечно. Воздух прогреется от +21 до +25 градусов.

На востоке также солнечно. Грозы и осадки ожидаются только в Сумах. На термометре +21…+29 градусов.

Южным регионам сегодня синоптики прогнозируют теплый солнечный день. На улице +27…+29 градусов по Цельсию.

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На севере страны преимущественно дожди на протяжении дня. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +24 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня солнечно и тепло. На термометре +21…+29 градусов.

В столице сегодня ожидается кратковременный дождь. Воздух прогреется от +21 до +23 градусов по Цельсию.

Напомним, климатологи дали прогноз погоды до конца лета. Во второй половине июля прогнозируется потепление. В августе в Украину придет жара, но за десять дней до осени снова похолодает.

 

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Теги: погода, синоптики, осадки
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