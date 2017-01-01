Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, без потерь

Комментариев: 0
В штабе ООС заявили об адекватном ответе на обстрелы. По данным разведки четверо противников были ранены.
На Донбассе зафиксировали 15 обстрелов
На Донбассе зафиксировали 15 обстрелов
Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Читай также: Военных в порядке очереди отправят голосовать на обычные участки

Отмечается, что противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка, Пески, Катериновка.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям, - отметили в ООС.

Читай также: ОБСЕ: В районе разведения сил стреляет артиллерия

По данным разведки 17 июля четверо врагов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе снизилось количество обстрелов. Минувшие сутки в зоне проведения ООС прошли без потерь. Незаконные вооруженные формирования восемь раз открывали огонь.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь