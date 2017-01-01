Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, без потерь

В штабе ООС заявили об адекватном ответе на обстрелы. По данным разведки четверо противников были ранены.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

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Отмечается, что противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка, Пески, Катериновка.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям, - отметили в ООС.

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По данным разведки 17 июля четверо врагов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе снизилось количество обстрелов. Минувшие сутки в зоне проведения ООС прошли без потерь. Незаконные вооруженные формирования восемь раз открывали огонь.