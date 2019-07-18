Порошенко в Европарламенте убежал от Медведчука и российских журналистов

В сети появилось видео “побега” Петра Порошенко.

Петр Порошенко с рабочим визитом прибыл в Страсбург. Туда же направился Виктор Медведчук, который имел цель презентовать “мирный план на Донбассе”.

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Между тем, украинский политолог и №30 в списке "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин опубликовал на своей странице в Facebook момент побега Порошенко от Медведчука и российских журналистов, которые некоторое время преследовали экс-президента.

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В Страсбурге Порошенко заявил, что хочет усилить давление на Россию, в частности, в вопросе освобождения украинских моряков. Общаться с российскими журналистами он не пожелал. Между тем, визит Порошенко активно освещал Прямый.

Напомним, Порошенко не явился на допрос в ГБР. Здание оцепили полицейские и нацгвардейцы.