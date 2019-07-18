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Порошенко в Европарламенте убежал от Медведчука и российских журналистов

Комментариев: 11
В сети появилось видео “побега” Петра Порошенко.
Порошенко не общался с российскими журналистами
Порошенко не общался с российскими журналистами
скриншот видео

Петр Порошенко с рабочим визитом прибыл в Страсбург. Туда же направился Виктор Медведчук, который имел цель презентовать “мирный план на Донбассе”.

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Между тем, украинский политолог и №30 в списке "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин опубликовал на своей странице в Facebook момент побега Порошенко от Медведчука и российских журналистов, которые некоторое время преследовали экс-президента.

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В Страсбурге Порошенко заявил, что хочет усилить давление на Россию, в частности, в вопросе освобождения украинских моряков. Общаться с российскими журналистами он не пожелал. Между тем, визит Порошенко активно освещал Прямый. 

Напомним, Порошенко не явился на допрос в ГБР. Здание оцепили полицейские и нацгвардейцы. 

 

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Теги: Порошенко, Страсбург, Медведчук, российские журналисты
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Комментариев (11)
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sharry-sharry    18.07.2019, 09:36
Оценка:  0
sharry-sharry
Побега не увидела,только обычный шаг ухода от назойливых «мух».
Media-sapiens    18.07.2019, 09:39
Оценка:  -1
Media-sapiens
каждый в этом обрывке видео не увидел своё
назойливость видна только со стороны журналистов, его сопровождающих...
Paul_Knox    18.07.2019, 09:36
Оценка:  -1
Paul_Knox
Его можно понять... не хотел зашквариться...
YSL    18.07.2019, 09:26
Оценка:  -1
YSL
Хряк прытко показал свои стайеркие способности. Это как тренировка перед дальним забегом за кордон.
LiZZZa    18.07.2019, 09:25
Оценка:  +2
LiZZZa
я бы тоже не стала говорить с этими собаками все роавновсе перекрутят и соврут
Антибес    18.07.2019, 09:24
Оценка:  0
Антибес
И без этого мерзкого хряка всё порешают те кто действительно принимает решения.А хряк пусть пиарится где-нибудь в Крыжополе и его окрестностях.Его время ушло,так и не наступив.
тывин    18.07.2019, 09:17
Оценка:  0
тывин
Нежелание общаться видно, а вот убегания не заметил.
Media-sapiens    18.07.2019, 09:27
Оценка:  -2
Media-sapiens
а что он там вообще делает, кроме как прячется от принудительного привода в ГБР?
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 09:14
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
А говорили, что Пётр Алексеич - бухарик! Враки! Взгляните - какая прыткость и никакой стенокардии! Надо было его на второй срок оставлять.
ANDREICH    18.07.2019, 09:07
Оценка:  +1
ANDREICH
торговець миром мертвий чук
Lyonya-Space    18.07.2019, 09:02
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Бегун, однако...
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